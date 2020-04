Jetzt Online Positives Denken lernen als Video Coaching

Als Julia Nastasi am 30.August 2013 ihr erstes Buch zum Thema Positives Denken lernen veröffentlichte, konnte sie nicht ahnen, dass sie 7 Jahre später als Online Coach erfolgreich sein würde.

Positives Denken lernen: 26 Tipps für ein Coaching mit sich selbst, war vor 7 Jahren ein Trend, der zwar von einigen Autoren und Coaches erkannt wurde, aber sehr wirklichkeitsfremd kommuniziert wurde. Die Menschen sollten sich durch 500 Seiten Wälzer quälen, die vollkommen unmöglich in ihren Alltag zu integrieren waren. Eine Studie über das Verhalten von Menschen während einer Krisenzeit, die eine Universität in den USA durchführt, hat wenig zu tun mit dem „normalen“ Leben der Menschen.

Vom ersten Tag an war das Buch ein Erfolg, denn es enthält einfache, praktische und vor allen Dingen alltagstaugliche Tipps. Dann wurde von den Lesern der Ruf nach weiteren Hilfen laut. Zwei Jahre später erschien ein weiteres Buch, welches umfangreicher auf Techniken und Möglichkeiten des Positiven Denkens einging. Dann wurde es um die junge Frau ruhiger. Sie hatte sich für ihre Familie eine Auszeit genommen, auch um neue kreative Ideen zu schöpfen. Und wieder einmal ist sie zum rechten Zeitpunkt gestartet: Julia Nastasi hat jetzt ein Online Mentalcoaching zum Positiven Denken Lernen auf den Markt gebracht. Das geht viel weiter als die bisherigen Bücher und es kann das, was kein Buch kann: den direkten Kontakt zu ihr herstellen. In dem 5 Wochen Onlinekurs kann jeder, der bereit ist, sein bisheriges Denken zu verändern, erlernen, wie schnell man seine negativen Gedanken ins Positive transformieren kann.

Doch das reicht der zweifachen Mutter nicht aus: Sie verspricht, einen umfangreichen mentalen Werkzeugkasten zu liefern, so dass die Teilnehmer des Onlinekurses nicht nur aktuell positives Denken lernen, sondern auch für ihr weiteres Leben die Möglichkeit haben, immer wieder auf die Tools aus dem alltagstauglichen Mentalcoaching zurückzugreifen.

Aktuell sind wir mitten in der Coronakrise und viele Menschen wünschen sich nichts sehnlicher als die Befreiung von Angst und Bedenken, Klarheit und eine positive, lebensbejahende Einstellung in ihrem Leben, jetzt und für immer. Daher hat sie eine neue Ratenoption eingeführt, so dass wirklich jeder mit dem Positiven Denken starten kann.

Hintergründe zu dem Kurs von Julia Nastasi

Kursdauer: 5 Wochen

Die Module werden Woche für Wochen freigeschaltet und beinhalten auch Arbeitsblätter und downloadbare Kursmaterialien.

Live Feedback – jede Woche besteht die Möglichkeit zur live Teilnahme an einer Telefonkonferenz / Videokonferenz / Live Chat, das wird immer aktuell im Mitgliederbereich bekanntgegeben. Jede Woche 60 Minuten Live Coaching.

Es besteht die Möglichkeit, ein 1:1 Coaching mit Julia Nastasi am Telefon oder (nach der Kontaktsperre) in Schwetzingen zu vereinbaren, dies ist aufpreispflichtig.

Der Onlinekurs ist von jedem internettauglichen Gerät nutzbar. Er kann zu jeder Zeit begonnen werden. Die Einhaltung der DSGVO ist sichergestellt. Alle Daten bleiben auf deutschen Servern und werden verschlüsselt.

Link zum Kurs: Positives Denken lernen

Hintergrund zu Seminar Service Nastasi. Die Firma wurde im Jahr 2008 von Julia und Alexander Nastasi in Sandhausen gegründet. Seit 2014 ist der Firmensitz des Familienunternehmen in Schwetzingen. Das Ziel des Unternehmens ist es, möglichst vielen Menschen mit Hilfe von Online Mentalcoaching zu helfen, ein lebenswertes, glückliches Leben zu führen. Im Jahr 2020 wurden alle Onlinekurse auf den neuesten Stand gebracht. Aktuell sind 4 verschiedene Onlinecoachings verfügbar, weitere werden im Laufe der nächsten Monate freigeschaltet.

Hintergrund zu Julia Nastasi: Die gebürtige Hannoveranerin hat ihre Tätigkeit in Heidelberg nach einem Studium der Germanistik und Anglistik (ohne Abschluss) begonnen und schafft es auch mit zwei kleinen Kindern, eine Online Coaching Firma mit ihrem Mann zusammen zu führen und wird gemeinhin als vorbildlich von anderen Müttern angesehen. Sie lebt, was sie lehrt: positives Denken. In Verbindung mit ihrem Mann ist sie im Video Coaching, im Mentalcoaching, im Erstellen von Webseiten und im Betreiben von diversen Online Plattformen aktiv. Sie beherrscht mehrere Programmiersprachen und spricht fließend Deutsch, Englisch und Spanisch. Um ihr Wissen zu vergrößern, hat sich auch eine Heilpraktikerausbildung absolviert, ist aber in diesem Bereich nicht tätig. Da sie nicht vorhatte, eine Praxis zu eröffnen, hat sie die Prüfung nicht abgelegt, sondern nur das Wissen in ihr Leben integriert.

Hintergrund zu Alexander Nastasi: Der gebürtige Heidelberger schreibt seit seinem 15. Lebensjahr Bücher und hat durch seine Frau Julia, mit der er im Mai 2020 17 Jahre zusammen ist, mehrere Bücher veröffentlicht. Darunter auch durchaus umstrittene Titel. Er hat eine Ausbildung zum Gärtner, eine Weiterbildung zum Einzelhandelskaufmann und eine weitere Ausbildung zum Baubiologen und Rutengänger mit Erfolg absolviert. Er ist als Redner sehr aktiv und plant neben dem YouTube Kanal auch wieder, Live Seminare zusammen mit seiner Frau zu veranstalten.

Impressum.

Seminar Service Nastasi

Inhaberin: Julia Natsasi

Keplerstr 1-3

68723 Schwetzingen

Tel: 06202/9453085

Fax: 06202/9284873

www.Seminar-Service-Nastasi.de

Email: info@Marketing-Nastasi.de

