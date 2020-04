ELSO Joy: Smarte Licht- und Jalousiesteuerung

Schneider Electric erweitert sein Schalterprogramm ELSO Joy um praktische Funktionen

Mit neuen PlusLink-Einsätzen und Wiser Taster-Modulen präsentiert Schneider Electric smarte Funktionserweiterungen für sein Schalterprogramm ELSO Joy. Ob Neubau, Renovierung oder Nachrüstung, einfach die Wiser Taster-Module mit Bluetooth Technologie auf den PlusLink-Einsatz aufstecken, schon können Licht und Jalousien bequem mit dem Smartphone über die Wiser App gesteuert werden – in einzelnen Räumen oder ganzen Etagen.

Besonders komfortabel: Bestimmte Szenarien für festgelegte Uhrzeiten und Situationen lassen sich programmieren und per Fingerwisch abrufen. So können die Rollläden beispielsweise bei Sonnenaufgang automatisch hochfahren oder der Lesemoment bestimmte Lampen erleuchten lassen. Die Einstellungen werden per Bluetooth schnell und einfach von der App an das installierte Wiser Taster-Modul übertragen, das die Funktion von Licht und Jalousie auf lokaler Ebene steuert. Damit bietet die smarte Lösung Anwendern ein Plus an Komfort und Sicherheit.

Intelligente Steuerung auf Basis konventioneller Elektroinstallation

Mit PlusLink verfügt das Schalterprogramm über eine einheitliche Schnittstelle zur Verbindung von Elektronikeinsätzen und Applikationsmodulen. Planung und Montage sind damit bemerkenswert einfach, zudem ist der Funktionsumfang aufgrund zahlreicher Kombinationsmöglichkeiten besonders hoch. Per Baukastenprinzip lassen sich Elektronikeinsatz und Applikationsmodule unkompliziert und flexibel miteinander kombinieren. Weitere Geräte können jederzeit über nur eine einzige Ader angeschlossen und zu einer PlusLink-Linie verbunden werden. Da die Technologie auf konventionelle Elektroinstallation zurückgreift, ist zum Betrieb weder eine Programmierung noch eine zusätzliche Software notwendig. Alle PlusLink-Funktionen stehen selbstverständlich weiterhin klassisch per Tastendruck zur Verfügung. Über die Wiser Taster-Module können sie zudem remote per Wiser App mit dem Smartphone programmiert und bedient werden. Mit dem ELSO Joy Schaltersystem steht Nutzern ein modernes Schalterdesign aus dem umfangreichen Sortiment von Schneider Electric zur Verfügung.

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



