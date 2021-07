BENACO BLUES – Eine Liebeserklärung an das Nichts

Patrick Sascha Rucks abenteuerlicher Liebesroman „BENACO BLUES“ entführt die Leser in den italienischen Sommer und nimmt sie auf eine besondere Reise mit.

Michael Gutmann ist der Betreiber einer Musik- und Kleinkunstbühne und fiebert seit Wochen dem italienischen Sommer entgegen, denn endlich würde er dann Electra wiedersehen, der er beim Weihnachtsmarkt von Rovereto über den Weg lief und deren Augenblicke sich tief in sein Herz brannten. Doch schon am ersten Abend wird klar ihm und den Lesern klar: Mit Dolce Vita, Flirt und Auszeit hat die heiß ersehnte Reise zum Gardasee nur sehr wenig zu tun. Stattdessen taucht Michael in ein magisches „Maskenspiel“ ein, das ihn in sieben Tagen zu sieben Orten mit sieben seltsamen Begegnungen führt. Wird er am Ende doch noch die Liebe finden, oder führt ihn diese Reise zu etwas vollkommen anderem?

Wer gerne auf literarische Reisen mit einem Schuss Mystik und Spiritualität geht, der ist bei dem Roman „BENACO BLUES“ von Patrick Sascha Ruck an der richtigen Adresse. Der Autor wurde am 10. Februar 1967 im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen geboren. Seit 2009 ist er Chefredakteur und Herausgeber des

Printmagazins „FREIZEITSCHRIFT – das Regionaljournal mit Ruck“.

Zuvor war er viele Jahre als Rundfunkredakteur und Studioleiter bei Radio Oberland tätig, wo er die wöchentliche Kultursendung „Funkenflug“ moderierte. 2014 veröffentlichte Ruck das Geschenkbuch „Die Seele der Schmetterlinge“, 2017 erschien sein erster Independent-Roman „Der Mann, der sich im Kreis dreht“.

Der Autor liebt Kultur- und Pilgerreisen und lebt heute sowohl am Ammersee als auch am italienischen Gardasee.

„BENACO BLUES" von Patrick Sascha Ruck ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31558-7 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

