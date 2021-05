War es das alles wert? – Abwechslungsreiche Autobiografie

Manfred Strässer schildert in „War es das alles wert?“ sein bewegtes Leben in der Immobilien- und Touristikbranche.

Der schwäbische Unternehmer Manfred Strässer kam nicht alleine auf die Idee, eine Autobiografie zu schreiben. Der Prozess begann mit den Worten eines Gasts in Euronat, dem Ferienparadies

an der französischen Atlantikküste. Die beiden kamen bei einer Hausbesichtigung ins Gespräch und der Autor erzählte dem Gast oberflächlich von seinem Leben, denn er wollte wissen, wie es zu seiner Berufstätigkeit bei Euronat gekommen sei. Selbst die recht oberflächliche Zusammenfassung schien den Herrn zu faszinieren und er meinte, Manfred Strässer sollte dies unbedingt festhalten. Im Alter von 83 Jahren stellt sich der Autor öfter die Frage, ob es das alles wert gewesen ist und schaut in seinem Buch nun auf ein bewegtes Leben zurück, um die Antwort zu finden.

Es geht in der Autobiografie „War es das alles wert?“ von Manfred Strässer um ein bewegtes Leben in der Immobilien- und Touristikbranche, das den Autor bis nach Südeuropa führte, wo er sich bis heute für zahlreiche neue Wege des FKK-Tourismus verantwortlich zeichnet. Es ist in seinem Leben nicht immer alles nach seinen Vorstellungen abgelaufen und es gab so einige regnerische Tage, doch im Rückblick ist der Autor für sein erfülltes Leben dankbar und zeigt den Lesern mit seiner interessanten Lebensgeschichte, dass man niemals aufgeben sollte, auch wenn mal alles schief geht.

„War es das alles wert?" von Manfred Strässer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27987-2 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

