Optimismus für Goldminenaktien

Steigt der Goldpreis, dann wird auch das Gold in den Projekten und damit die Aktienwerte der Goldunternehmen wertvoller.

Die Produktion beziehungsweise Explorationstätigkeiten in den Goldminen lief im ersten Quartal 2021 wieder meist in geordneten Bahnen. Die Minen arbeiten nach pandemiebedingten Widrigkeiten wieder normal. Die Ergebnisse sind besser als erwartet und alle erwarten ein solides zweites Quartal. Dies sollte sich auch positiv bei den Bergbaugesellschaften auswirken, die Dividenden zahlen, denn das Potenzial für solide Renditen ist gegeben.

Diese allgemeine Verbesserung des Sektors dürfte auch wieder zu mehr Fusionen und Übernahmen führen. Und ein steigender Goldpreis, so erwarten es die meisten Branchenkenner, sollte den Goldgesellschaften und deren Anteilseigner Freude machen. Charttechniker haben unter anderem ein sogenanntes Cup- and Handle-Bullish-Muster (Tasse und Griff) identifiziert. Dabei handelt es sich um ein zehnjähriges Muster, das nun fast vollständig abgeschlossen ist. Begonnen hat es im September 2011 und es projiziert ein Mindestpreisziel von 3.000 US-Dollar je Feinunze Gold. Am 6. September 2011 erreichte der Goldpreis ein vorübergehendes Hoch von 1923,70 US-Dollar je Unze. Der Tiefpunkt war Ende 2015 und im August 2020 kostete die Unze Gold 2.089,20 US-Dollar, also ähnlich wie 2011. Dieses Muster sieht aus wie der abgerundete Boden einer Teetasse. Wichtig ist der „Griff“. Nach dem Hoch (August 2020) gibt es einen kurzen Rückgang, den Griff der Tasse, aber dann sollte der Preis steil nach oben gehen, auf das alte Höchstniveau und dann darüber.

Höchste Zeit also sich mit Goldminenaktien zu beschäftigen, etwa mit OceanaGold oder Condor Gold. Condor Gold – https://www.youtube.com/watch?v=BRXaPcqHDHI -, bestens finanziert, besitzt in Nicaragua das La India-Goldprojekt, welches bereits über sehr gute Bohrergebnisse verfügt (bis zu gut 12 Gramm Gold pro Tonne Gestein). Die Umweltgenehmigung liegt vor. OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=QYPYebixNiY&t=311s – ist bereits Produzent und hat im Portfolio die Didipio-Mine auf den Philippinen, die Projekte Macraes und Waihi in Neuseeland sowie die Haile Goldmine in den USA.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -).

