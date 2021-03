Das 17. Instrument – Fünfzig abwechslungsreiche Kurzgeschichten

Wer von interessanten Kurzgeschichten nicht genug bekommen kann, der erhält durch Andreas O. Müllers „Das 17. Instrument“ ausreichend Nachschub.

Dr. med. Paul Wieland, der in diesen Geschichten auch als Paul, Dr. W. und Herr von W. auftritt, ist wie der Autor ein Arzt. Er ist aber nicht mit diesem identisch, wenn sich auch ihre Lebenswege immer wieder kreuzen oder auch für eine gewisse Zeit parallel verlaufen. Insofern sind in dieser Sammlung von Kurzgeschichten einige autobiografische Momente durchaus gegeben. Eine Ausnahme macht jedoch die Geschichte „Kein guter Tag für Robert“. Die Leser begegnen dieser Figur aus gutem Grund nur einmal. Die 50 Kurzgeschichten spannen einen weiten Bogen von den frühen Kinderjahren Pauls bis zum Tod von Herrn Dr. Wieland infolge einer Corona-Infektion.

Die Kurzgeschichten „Das 17. Instrument“ von Andreas O. Müller bauen inhaltlich aufeinander auf und sollten dementsprechend in der korrekten Reihenfolge gelesen werden. Obwohl es in den Geschichten um einen bestimmten Protagonisten geht, sind sie abwechslungsreich und beschäftigen sich mit den unterschiedlichsten Aspekten des menschlichen Lebens. Die Geschichten bieten psychologische Beobachtungen an Menschen, Einblicke in die Persönlichkeit des Protagonisten und auch die Schilderung einer schizophrenen Persönlichkeit. An Abwechslung mangelt es auf den rund 360 Seiten auf jeden Fall nicht.

„Das 17. Instrument“ von Andreas O. Müller ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19435-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

