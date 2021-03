Geige am Ende des Seins – Humorvoller Spannungsroman

In Daniel Bracks „Geige am Ende des Seins“ ist nichts, wie es scheint, und nichts kommt, wie man es sich denkt.

David Burri, ein erfolgreicher Jurist und der Protagonist dieses neuen Romans, will endlich seine Träume verwirklichen. Er plant zusammen mit seiner Frau Astrid eine Weltumsegelung, die ihm eine Chance, seinem bisherigen Leben zu entkommen, geben soll: Losgelöst von Terminen, Sitzungen und ständigem Zeitdruck. Natürlich kommt jedoch alles anders als geplant. David muss sich damit abfinden, dass er alleine los segeln muss. Erst drei Jahre später findet er mit Jenna Lindberg, der Schwester seiner Ex-Frau, eine neue Partnerin. Doch wer ist die Frau an seiner Seite wirklich? Die Ereignisse überschlagen sich. Rache, Hass und tiefe Verachtung stehen einer großen Liebe gegenüber.

David sieht sich in dem spannenden Roman „Geige am Ende des Seins“ von Daniel Brack nach einem Attentat mit einer Anklage wegen vierfachen Mordes konfrontiert. Muss er den Rest seiner Tage im Zuchthaus verbringen? Es ist in dieser Geschichte nichts ist, wie es scheint. Nichts bleibt, wie es ist und nichts kommt, wie man denkt. Dies führt zu viel Lesespaß und einigen überraschenden Wendungen, welche die Leser nicht vorher sehen können.

„Geige am Ende des Seins" von Daniel Brack ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07457-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

