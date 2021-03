Weiterbildungswegweiser – Der Weg zum effektiven Projektleiter

Frank Bauer ermöglicht es den Lesern durch die Infos in „Weiterbildungswegweiser“ zu einem effektiven Projektleiter zu werden.

Wer als Chef seiner Projekte oder als Leiter von Projekten für ein Unternehmen jederzeit alle entscheidenden Parameter im Griff haben will und nie an vermeidbaren Problemen scheitern will, der muss sich grundlegendes Wissen über die Projektarbeit aneignen – und ein Buch eines erfolgreichen Projektleiters ist dazu eine ideale Quelle. In diesem neuen Buch ist die Theorie aus vielen Publikationen und Seminaren intelligent zusammengefasst, damit die Leser ohne Langeweile schnell lernen können, was zum Erfolg notwendig ist. Zusätzlich sind viele Tipps und Tricks aus 20 Jahren Projektarbeit enthalten, die den Lesern zu maximaler Effektivität verhelfen können. Der Autor bespricht in den verschiedenen Kapiteln alle wichtigen Themen kurz und knapp.

Das umfassende und zugleich clever komprimierte Buch „Weiterbildungswegweiser“ von Frank Bauer macht die Leser zu effektiven Projektleitern, die alle Hürden überwinden können. Der Autor hat jeweils mehrjährig als Produktentwickler, Projektleiter und Produktmanager gearbeitet. Während seiner Karriere hat er mehrere Zertifikate rund um das Thema Projektleitung erworben und viele Erfahrungen gesammelt. Sein umfangreiches Wissen aus der Praxis ist nun in diesem Buch auch für andere Menschen zugänglich.

„Weiterbildungswegweiser“ von Frank Bauer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16614-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Piano ohne Noten – Einfache Einführung ins freie Spielen auf Klavier und Keyboard Geige am Ende des Seins – Humorvoller Spannungsroman