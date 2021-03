Piano ohne Noten – Einfache Einführung ins freie Spielen auf Klavier und Keyboard

Jane Wishart vermittelt in „Piano ohne Noten“ auf verständliche und leicht nachvollziehbare Weise, wie man auch ohne Notenblätter toll Piano spielen kann.

Wer sich wünscht, auf der nächsten Geburtstagsparty „Happy Birthday“ anzustimmen oder mit einer coolen Pianoeinlage zu punkten (frei und ohne Notenblatt), der muss mit dem freien Spielen vertraut sein. Dieses neue Buch will den Lesern dabei helfen, diesen Traum wahr werden zu lassen – auch für alle, die noch nicht lange Klavier oder Keyboard spielen. Das freie Klavierspiel ist nämlich keine Hexerei, sondern folgt klaren Regeln. Der Weg zum freien Pianospiel gelingt, so erklärt die Autorin, über das Erlernen von Akkordfolgen, denn mit ihnen lässt sich jede Melodie harmonisch begleiten. Die einzelnen Etappen, die zum Akkordpiano führen, werden daher Schritt für Schritt eingeführt und leicht verständlich erklärt.

Über 100 Zeichnungen sowie praktische Liedbeispiele ergänzen die Erklärungen in dem Lehrbuch „Piano ohne Noten“ von Jane Wishart und garantieren viele vergnügliche Lernerlebnisse. Die Autorin selbst ist eine Hobby-Pianistin aus Leidenschaft und erwarb ihre Unterrichtserfahrung als Dozentin in den USA und in der Schweiz, wo sie ab 2004 im Bildungsmanagement tätig war. Ihre Devise lautet: Lernen muss Spaß machen, alle Sinne ansprechen und den Menschen ins Zentrum stellen. In ihrem anregenden Lehrbuch ist sie diesem Grundsatz definitiv treu geblieben.

„Piano ohne Noten“ von Jane Wishart ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23127-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

