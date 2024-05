Der bis zum 14. Mai ausgetragene RankensteinSEO-Contest vom Veranstalter Agenturtipp.de geht in die 2. Hälfte!

Ende des Wettbewerbs in Sicht: Großes Medieninteresse – der „RankensteinerSEO“-Wettbewerb hat jetzt Halbzeit!

Informativ – die SEO-Challenge kommt schon auf die Zielgerade: Agenturtipp.de startete am 16. 04.2024 den originellen „RankensteinSEO“-Wettstreit.

Exklusiv für Suchmaschinenoptimierer: Für den fiktiven Suchbegriff „RankensteinSEO“ soll eine URL bei Google bestmöglich ranken!

Auch Free-Content-Portale nehmen an dem „RankensteinSEO“-Wettbewerb teil, ein Beispiel ist vom Contentportal Freier-Content.de die Subdomain https://rankensteinseo.freier-content.de

Grundlegende Informationen zum SEO-Contest:

Contestanmeldung: Eine Anmeldung ist für die Wertung notwendig

Conteststart: Dienstag, 16.04.2024 um 11 Uhr

Contestende: Dienstag, 14.05.2024 um 11 Uhr

Contestdauer: 4 Wochen

Contestkeyword-Veröffentlichung: am 16.04. um 11 Uhr

Contestaufgabe: Für den erfundenen und zuvor bei Google nicht auffindbaren fiktiven Suchbegriff „RankensteinSEO“ soll eine URL bei Google letztlich bestmöglich ranken!

Contestkosten für die Teilnahme: Null!

Contestbeschränkung: Keine – teilnehmen darf Jeder!

Contest-Rankingmessung: dise erfolgt an 3 Stichtagen – so am 10.05., am 13.05. und am 14.05. jeweils um 11 Uhr!

Begrifflichkeit: SEO-Challenge bzw. SEO-Contest – das ist ein Wettbewerb unter Suchmaschinenoptimierern, d.h. SEOs, mit dem Ziel, eine Domain (bzw. eine URL, d.h. eine Webadresse) zu einem Suchbegriff so zu optimieren, dass sie am Stichtag einen vorderen (im Idealfall den ersten Platz) bei der betreffenden Suchmaschine erreicht.

Auch Softwareportale nehmen an dem „RankensteinSEO“-Wettbewerb teil, ein Beispiel ist von Software-Infos-247.de die Subdomain https://rankensteinseo.software-infos-247.de

Zur Halbzeit des Contests sind Favoriten für den Sieg und vordere Plätze bei der RankensteinSEO-Challenge erkennbar, so u.a.

paseo-marketing (dot) de /allgemein/wie-gewinne-ich-einen-seo-contest-wie-rankensteinseo/

tierpraeparator (dot) de / rankensteinseo

halbe-rahmen (dot) de / rankensteinseo

adhelden (dot) de / rankensteinseo/

onlinemarketing (dot) berlin /rankensteinseo-die-revolution-der-suchmaschinenoptimierung/

contentking (dot) de /news/rankensteinseo-neuer-seo-contest-2024/

contunda (dot) de /rankensteinseo/

hanseranking (dot) de /rankensteinseo/

position-one (dot) de /rankensteinseo.html

arise-onlinemarketing (dot) de /rankensteinseo/

nikolai-sroka (dot) de /rankensteinseo/

marmato (dot) com/rankensteinseo-seo-contest-2024/

worldday (dot) de /rankensteinseo/

snack-content (dot) de /2024/04/23/rankensteinseo-eine-kooperation-mit-mister-seo/

newego (dot) de /typo3-blog/glossar/detail/rankensteinseo/

kaips-marketing (dot) de /rankensteinseo-seo-contest-2024/

seomarketing-web (dot) com /rankensteinseo

mister-seo (dot) com /rankensteinseo/

digitaholics (dot) de /rankensteinseo-2/

last-action-seo (net) de /rankensteinseo-spiel/

leipzig-online (dot) de /rankensteinseo.html

webseo (dot) de /rankensteinseo/

dm (dot) de / moduluebersicht/conversionzauber

khoa-nguyen (dot) de /glossar/rankensteinseo-infos/

students-for-students (dot) de /rankensteinseo-beratung

thomasweber (dot) de /rankensteinseo-der-schluessel-zu-erfolgreichem-seo-fuer-kleine-und-mittelstaendische-unternehmen/

waldhirsch (dot) de /ratgeber/rankensteinseo/

webspaceone (dot) de /rankensteinseo/

phoenixcontact (dot) com / l/rankensteinseo

agindi (dot) media /rankensteinseo

Verwendbare Analysetools: Die Arbeitsweise der Challenge-Teilnehmer mit den bekannten Analysetools beispielsweise von Sumax, Google (Analytics bzw. Adwords) oder auch Yahoo, SEO Moz, Semalt, Semrush, Sistrix/Seolytics, SEOQuake, SEObility, Searchmetrics, Ahrefs, Abakaus, XOVI usw. analysiert und anschließend bewertet werden.

Bisher gesehene Contest-Tags (Auswahl): RankensteinSEODay, Grimmhausens Rankenstein, Fraukensteiner SEO, FreudensteinSEO, RankensteinSEO-Frage, RankensteinSEO-Changings, RankensteinSEO-Wettbewerbsvorteil, RankensteinSEOTest, RankensteinSEOREF!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Harald Hildebrandt

Herr Dr. Harald Hildebrandt

Lohmestraße 5

13189 Berlin

Deutschland

fon ..: 017629470612

web ..: http://www.freie-pressemitteilungen.de/

email : admin@complex-berlin.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Dr. Harald Hildebrandt

Herr Dr. Harald Hildebrandt

Lohmestraße 5

13189 Berlin

fon ..: 017629470612

web ..: http://www.freie-pressemitteilungen.de/

email : admin@complex-berlin.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sechs Thesen zur Stärkung des Berliner Kleingartenwesens. Angebracht am Eingang des Landesverbands