VERSES befördert Hari Thiruvengada PhD zum Chief Product Officer

Unternehmen verlagert seinen Schwerpunkt von einem Technologie-Start-up zu einem produktorientierten Scale-up

VANCOUVER, British Columbia, 01. Mai 2024 / IRW-Press / – VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQB:VRSSF) (VERSES oder das Unternehmen), ein Cognitive-Computing-Unternehmen, das intelligente Softwaresysteme der nächsten Generation entwickelt, gibt bekannt, dass Hari Thiruvengada zum Chief Product Officer befördert wurde, da sich das Unternehmen mit Nachdruck auf die Auslieferung seines Vorzeigeprodukts Genius konzentriert.

Dr. Thiruvengada war zuvor VP of Product, und seine Beförderung folgt der kommerziellen Entwicklung des Unternehmens, wobei der Schwerpunkt auf der bevorstehenden Markteinführung von Genius, der VERSES-Plattform für Intelligence as a Service, liegt. Bevor er zu VERSES kam, war Dr. Thiruvengada in verschiedenen Positionen bei Honeywell tätig, unter anderem als Director of Product Management, Director of User Experience und Global Design Director. Während seiner Zeit bei Honeywell führte er die erste WiFi-Thermostat-Produktfamilie mit mobiler App des Unternehmens ein und leitete Initiativen in den Bereichen Materialtransport, Robotik, SaaS und Datenanalyse.

Ich habe meine Karriere in der Forschung begonnen und bin dann ins Produktmanagement gewechselt, weil es mir großen Spaß macht, neue Technologien in nützliche Werkzeuge umzuwandeln, sagte Dr. Thiruvengada. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung mit der Disziplin und Strenge der Produktentwicklung zu verbinden, um unsere Forschung und Technologien in kommerzielle Software umzusetzen.

Hari ist die ideale Person, um Forschung, Produkt und Technologie in unserer nächsten Wachstumsphase zusammenzuführen und zu leiten, sagte Gabriel René, CEO von VERSES. Seine Führungsqualitäten und seine Erfahrung in der Produktauslieferung passen perfekt zu unserer Transformation von einem technologiezentrierten Start-up zu einem produktorientierten Scale-up.

Hari hat an der Penn State University in Industrial Engineering und Human Factors promoviert und einen Master-Abschluss in Informatik erworben. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Forschungsentwicklung und im Produktmanagement. Die Position des Chief Product Officer ersetzt die Funktion des Chief Technology Officer, die Jason Fox innehatte, der das Unternehmen verlassen hat.

Über VERSES

VERSES AI ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf biologisch inspirierte verteilte Intelligenz spezialisiert ist. Unser Vorzeigeprodukt Genius ist den natürlichen Systemen und Neurowissenschaften nachempfunden. Genius ist in der Lage zu lernen, sich anzupassen und mit der Welt zu interagieren. Zu den wichtigsten Funktionen von Genius gehören Verallgemeinerbarkeit, prädiktive Abfragen, Echtzeitanpassung und ein automatisiertes Computernetzwerk. Genius basiert auf offenen Standards und fügt Daten aus den verschiedensten Bereichen zu Wissensmodellen zusammen, die die vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI sowohl in digitalen als auch physischen Welten fördern. Stellen Sie sich eine intelligentere Welt vor, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Innovationen optimal entfaltet. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter VERSES, LinkedIn und X.

Im Namen des Unternehmens

Gabriel René, Founder & CEO, VERSES AI Inc.

