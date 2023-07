Hari Thiruvengada verstärkt VERSES als VP of Product

Ehemaliger Führungsexperte von Honeywell and Bosch übernimmt die Leitung des Geschäftsbereichs für Unternehmensprodukte auf Basis von Next-Gen AI

Vancouver, British Columbia – 19. Juli 2023 / IRW-Press / – VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQX:VRSSF) (VERSES‘ oder das Unternehmen), ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz (KI) spezialisiert hat, heißt Herrn Hari Thiruvengada als VP of Product, Enterprise im Unternehmen herzlich willkommen. Dr. Thiruvengada wird jene Teams beaufsichtigen, die für die Entwicklung unternehmensgerechter Produkte für Kunden aus der Fertigungsindustrie, der Lieferkette und dem Einzelhandel zuständig sind.

James Hendrickson, President und General Manager von VERSES Enterprise Efforts, erklärt: Hari hat jede Menge Führungserfahrung und kann eine Erfolgsbilanz bei der Entwicklung großartiger Produkte mit wunderschönem Design und Ausfertigung vorweisen, mit denen sich einige der herausforderndsten Probleme in der Geschäftswelt lösen lassen. Hari kann gut zuhören, weiß sich zu informieren und ist in der Lage, Produkte erfolgreich am Markt zu platzieren. Diese Eigenschaften machen ihn zu einem der größten Produktführer in der Wirtschaft von heute. Wie er sich kulturell in das Team einbringt, ist großartig – man hat das Gefühl, dass er schon seit jeher zu VERSES gehört.

Dr. Thiruvengada kann mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Produktmanagement, in der Nutzererfahrung und in der Softwareentwicklung für die Bereiche Lieferkette, Materialhandhabung und Gebäudesteuerung vorweisen. Als Director of Product Management, Director of User Experience und Global Design Director zeichnete er bei der Firma Honeywell für die Entwicklung von Lösungen verantwortlich, die bei der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), beim US-Energieministerium (DOE) und bei der US-Marine zum Einsatz kamen. Er brachte Honeywells erste WLAN-Thermostat-Produktfamilie sowie eine mobile App auf den Markt und zeichnete für Initiativen in den Bereichen Materialhandhabung, Robotik, SaaS und Datenanalytik verantwortlich.

Er ist Preisträger des ‚2006 IIE Annual Conference Best Paper Award for the Computer and Information Systems Division‘ und hat fünf Patente, 23 Fachartikel und zwei Buchkapitel veröffentlicht.

Dr. Thiruvengada absolvierte ein Doktorats- und Masterstudium in Industrial Engineering an der Pennsylvania State University, ein Masterstudium in Computerwissenschaften an der University of Buffalo und ein Bachelorstudium in Computerwissenschaften an der University of Madras (Chennai, Indien).

Über VERSES

VERSES ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz spezialisiert ist. Das Vorzeigeprodukt von VERSES, GIA, wurde den natürlichen Systemen und Designgrundsätzen des menschlichen Gehirns und der menschlichen Erfahrung nachempfunden und ist ein Intelligent Agent für alle, der von KOSM unterstützt wird, einem Netzwerk-Betriebssystem, das verteilte Intelligenz (Distributed Intelligence/DI) ermöglicht. KOSM basiert auf offenen Standards und fügt Daten aus den verschiedensten Bereichen zu Wissensmodellen zusammen, die die vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI sowohl in digitalen als auch physischen Welten fördern. Stellen Sie sich eine intelligentere Welt vor, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Innovationen optimal entfaltet. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter VERSES, LinkedIn und Twitter.

Im Namen des Unternehmens

Eric Holder, Director of Communications, VERSES AI Inc., press@verses.ai

Anfragen für Investor Relations

Leo Karabelas, President, Focus Communications, info@fcir.ca 416-543-3120

Die NEO hat diese Pressemitteilung nicht auf die Angemessenheit oder Richtigkeit ihres Inhalts hin überprüft oder genehmigt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Verses AI Inc.

Kevin Wilson

205 – 810 Quayside Drive

V3M 6B9 New Westminster, BC

Kanada

email : kevin.w@verses.io

Pressekontakt:

Verses AI Inc.

Kevin Wilson

205 – 810 Quayside Drive

V3M 6B9 New Westminster, BC

email : kevin.w@verses.io

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Komfortable möblierte Wohnungen in Zürich – isaap-zertifiziert und günstig Ein einfacher Schutz vor EMF im Betrieb ist möglich! Bewertung der Exposition durch den Fachmann.