Korrekturmeldung: VERSES wird bei Radius Research’s Pitch, Deep Dive und Q&A Webinar präsentiert

Vancouver, BC, – 21. Februar 2023 – / IRW-Press / – VERSES Technologies Inc. (NEO:VERS) (OTCQX:VRSSF) (VERSES oder das Unternehmen), ein auf die nächste Generation von Lösungen für künstliche Intelligenz spezialisiertes Unternehmen, lädt Investoren und alle Interessierten zu einem am Mittwoch, den 22. Februar um 14:00 ET / 11:00 PT stattfindenden VERSES-Webinar ein, das von Market Radius Research veranstaltet wird. Auf der Veranstaltung wird der CEO von VERSES, Gabriel René, live über die laufende Entwicklung von KOSM, dem weltweit ersten Netzwerkbetriebssystem für verteilte Intelligenz, diskutieren.

Dies ist eine interaktive Live-Online-Veranstaltung, bei der die Teilnehmer dem Unternehmen nach dem Interview in Echtzeit Fragen stellen können. Denjenigen, die am Tag des Webinars nicht live an der Veranstaltung teilnehmen können, wird ein archivierter Webcast zur Verfügung gestellt.

Angaben zum Webinar

Ereignis: Radius Research Pitch, Deep Dive und Q&A mit VERSES Technologies Inc.

Datum und Uhrzeit der Präsentation: Mittwoch, 22. Februar um 14:00 Uhr ET / 11:00 Uhr PT

Link für die Registrierung: us02web.zoom.us/webinar/register/5016766688506

Market Radius Research bietet einzelnen Investoren Zugang zu ausführlichen CEO-Interviews mit tiefgreifenden Diskussionen auf institutioneller Ebene und eine Frage-und-Antwort-Session Market Radius wird von Martin Gagel, ehemaliger führender Technologieanalytiker der Verkäuferseite, gehostet.

Über VERSES

VERSES ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz spezialisiert ist. Das Vorzeigeprodukt von VERSES, KOSM, wurde den natürlichen Systemen und Designgrundsätzen des menschlichen Gehirns und der menschlichen Erfahrung nachempfunden und ist ein Netzwerk-Betriebssystem, das verteilte Intelligenz (Distributed Intelligence/DI) ermöglicht. KOSM basiert auf offenen Standards und fügt Daten aus den verschiedensten Bereichen zu einem universellen Kontext zusammen, der die vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI sowohl in digitalen als auch physischen Welten fördert. Unsere Vision: Eine intelligentere Welt, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Innovationen optimal entfaltet. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter VERSES, LinkedIn und Twitter.

Im Namen des Unternehmens

Gabriel René

VERSES Technologies Inc.

Mitbegründer & CEO

press@verses.io

Anfragen für Medien und Investor Relations

Leo Karabelas

Focus Communications

President

info@fcir.ca

416-543-3120

Die NEO hat diese Pressemitteilung nicht auf die Angemessenheit oder Richtigkeit ihres Inhalts hin überprüft oder genehmigt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Verses Technologies Inc.

Kevin Wilson

205 – 810 Quayside Drive

V3M 6B9 New Westminster, BC

Kanada

email : kevin.w@verses.io

Pressekontakt:

Verses Technologies Inc.

Kevin Wilson

205 – 810 Quayside Drive

V3M 6B9 New Westminster, BC

email : kevin.w@verses.io

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die grüne Revolution erfordert Rohstoffe MicroVision wird am 28. Februar 2023 die Ergebnisse für das vierte Quartal bzw. das Gesamtjahr 2022 bekannt geben