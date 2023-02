Die grüne Revolution erfordert Rohstoffe

Für die Energiewende sind Nickel, Kobalt und Lithium gefragt. Die Photovoltaikenergie erfordert Silber.

Viele der Rohstoffe für den Wandel besitzt Kolumbien. Und das Land ist bestens gerüstet, um diese Bestandteile bereitzustellen. Präsident Gustavo Petro hat Einiges an Maßnahmen verkündet und er wird unterstützt von seiner Ressourcenministerin Irene Velez. Denn die Wirtschaft soll dekarbonisiert werden und Kolumbien will saubere Energie exportieren. Jedes Jahr, so Prognosen, könnte der Bedarf an Solarmodulen um rund 30 Prozent nach oben gehen. Kolumbien hat das Potenzial ein bedeutender Silberlieferant zu werden. Damit passen die Ambitionen des Landes gut zu seinen Bodenschätzen. Diese sind ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft des Landes. Laut dem kolumbianischen Bergbauverband sollen die Exporte im vergangenen Jahr rund 22 Milliarden US-Dollar betragen haben. In den Jahren davor betrug der Durchschnittswert dagegen rund 12 Milliarden US-Dollar.

Neben dem Silberanteil in Solarmodulen, der für einen steigenden Silberverbrauch sorgt, wird auch in den Elektrofahrzeugen mehr Silber verbaut als in herkömmlichen Fahrzeugen. Bis zum Jahr 2050, so die Weltbank, könnte der Silberbedarf signifikant ansteigen. Eine bis zu 50 Prozent höhere Silbernachfrage als aktuell insgesamt wird als möglich erachtet. Elektrofahrzeuge haben nämlich deutlich mehr Elektronik verbaut als Verbrenner-Fahrzeuge, damit auch mehr Silber.

Hecla Mining etwa schätzt, dass ein Anstieg der Silbernachfrage von heute 120 Millionen Unzen auf bis zu 500 Millionen Unzen bis 2050 im Bereich des Möglichen liegt. Silber gibt es nicht nur in Kolumbien, sondern auch besonders im Silberland Mexiko, etwa bei MAG Silver – https://www.commodity-tv.com/play/mag-silver-further-ramping-up-at-juanicipio-and-exploration-at-deer-trail-and-larder/ – mit seinen Ambitionen ein primäres Silberunternehmen zu werden. Hauptprojekt ist das Juanicipio-Projekt im Fresnillo Trend in Mexiko, Partner ist Fresnillo. Das Jahr 2022 hat aus der Juanicipio-Mine geschätzt gut neun Millionen Unzen Silber und rund 22.000 Unzen Gold hervorgebracht.

Auch Discovery Silver – https://www.commodity-tv.com/play/discovery-silver-importance-of-metallurgy-results-to-upcoming-pfs-explained/ – befindet sich mit seinem Codero-Silberprojekt in Mexiko. Dieses ist zu 100 Prozent im Eigenbesitz des Unternehmens und es verfügt über eine positive vorläufige Machbarkeitsstudie

