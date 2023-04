HotelPartner befördert Alexander Fussi zum Chief Marketing Manager, Luca D’Achille zum Chief Portfolio Manager

Der führende Anbieter von Revenue Management Dienstleistungen setzt auf konsequente Weiterentwicklung seiner Mitarbeitenden: Neue Aufgaben, mehr Verantwortung und eine erfolgreiche Expansion.

Das Schweizer Unternehmen mit Standorten in Österreich, Deutschland und Grossbritannien will Menschen für die Hotellerie begeistern – vor allem den Nachwuchs. Dazu gehört für HotelPartner auch die gezielte Förderung junger Talente: „Als etablierter Anbieter von Revenue Management und Distributionsdienstleistungen in der Hotellerie, sind wir um die nachhaltige Optimierung der Rentabilität von Hotels und ähnlichen Unterkunftsbetrieben bemüht, um sie in eine erfolgreichere und sichere Zukunft zu begleiten. Das erreichen wir mit der einzigartigen TET-Synergie, bestehend aus qualifizierten Teams (T), bewährter Expertise (E) und dem Einsatz modernster Technologie (T). Unser Erfolg wird von diesen drei Bausteinen bestimmt. Daher sind wir stets engagiert um ein nachhaltiges Mitarbeitermanagement, welches einen wichtigen Bestandteil unserer Unternehmenskultur bildet. Wir schaffen die Möglichkeit, dass junge Führungskräfte Verantwortung übernehmen können“, so Rainer M. Willa, CEO bei HotelPartner.

Florian Augustin, Mitglied der Geschäftsführung, fügt hinzu: „Alexander ist seit 2017 ein fester Bestandteil von HotelPartner. Sein Engagement, sein Know-how, aber besonders seine Leidenschaft für die Branche haben mich von Anfang an begeistert. Ich durfte seine Entwicklung die letzten fünf Jahre beobachten – daher gab es für mich nur einen logischen Schritt: Die Beförderung zum Chief Marketing Manager. Ich freue mich daher, ihm bei seiner neuen Herausforderung weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können.“

Alexander Fussi hat im Jahr 2013 sein betriebswirtschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt Tourism & Hospitality erfolgreich in Wien abgeschlossen und startete seine Karriere zunächst bei den Hilton Hotels. In seiner neuen Funktion als Chief Marketing Manager wird er das Marketing-Team von HotelPartner leiten und die strategische Ausrichtung des Unternehmens in diesem Bereich vorantreiben.

Sein Kollege Luca D’Achille absolvierte 2018 seine Ausbildung im Hotelmanagement in den Niederlanden und wechselte nach einem Trainee-Programm im Hotel La Réserve in Belgien in den Bereich Revenue Management als Revenue Analyst. 2020 kam er als Portfolio Manager zu HotelPartner und überzeugte dort von Tag eins an durch seinen Elan. Lars Meier, Chief Operating Officer bei HotelPartner, begleitete das Ausnahmetalent in den letzten drei Jahren: „Luca beeindruckte uns durch seine umfangreichen Revenue Management-Kenntnisse, seine hohe Lernbereitschaft und seine Motivation. Er ist die ideale Besetzung, um als Chief Portfolio Manager unter anderem unsere aktuelle Expansion in Grossbritannien und in den Benelux-Staaten zu begleiten. Ausserdem führt er nun sein eigenes Team und hat neben der Strategieüberwachung auch die Verantwortung für die Beziehungspflege mit Partnern bekommen.“

Die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden ist Teil der Wachstumsstrategie von HotelPartner, die darauf abzielt, das Unternehmen als führenden Anbieter von Revenue Management Dienstleistungen für die Hotellerie in Europa weiter zu etablieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HotelPartner AG

Herr Rainer Willa

Chaltenbodenstrasse 16

8834 Schindellegi

Schweiz

fon ..: 0041 44 5003340

web ..: http://www.hotelpartner-ym.com

email : info@hotelpartner-ym.com

HotelPartner ist ein Schweizer Revenue Management Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in Bern gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Kostensenkung und Umsatzsteigerung – dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg.

Heute beschäftigt HotelPartner Revenue Management insgesamt rund 60 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Mit Büros in Wien, Salzburg, Hamburg und London werden derzeit rund 500 Partnerhotels betreut.



