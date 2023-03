Strategische Zusammenarbeit für die Hotellerie der Zukunft: HotelPartner, UNISONO und likeMagic kooperieren

Die drei Partner haben sich zum Ziel gesetzt, auf die komplexen Herausforderungen und Fragestellungen wie beispielsweise Umsatzsicherung oder Fachkräftemangel mit vereinigten Kräften zu antworten.

Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Qualitätssicherung sowie die Umsatz- und Kostenoptimierung. UNISONO Hospitality sorgt hierbei für die Qualitätssicherung und Effizienzsteigerung in allen Belangen der Back-Office-Aufgaben, insbesondere in den Bereichen Reservierungszentrale, Remote-Rezeption, Telefonzentrale und Distribution. Die digitale Operations & Guest Experience Platform von likeMagic hingegen ermöglicht die Vereinfachung und Automatisierung operativer Prozesse und schafft gleichzeitig attraktive Erlebnisse für Gäste und Mitarbeitende. HotelPartner Revenue Management komplettiert innerhalb der Kooperation im Bereich Umsatzmaximierung und Kostenoptimierung das Angebot für die Hotellerie.

«Das Know-how und die unterschiedlichen Kernbereiche dieser drei Unternehmen ergänzen sich optimal und eröffnen dem Markt der Privathotellerie und den mit eigenem Brand geführten Hotelgruppen bisher noch ungeahnte und unbekannte Optimierungsmöglichkeiten im Hinblick auf Gästezufriedenheit, Rentabilität und die erfolgreiche Entwicklung der eigenen Geschäftsmodelle“, so Rainer Willa, CEO von HotelPartner Revenue Management.

«Die Partnerschaft mit UNISONO und HotelPartner ist für uns absolut folgerichtig», erklärt Markus Feller, CEO von likeMagic. «Gemeinsam wollen wir dafür sorgen, dass sich Hoteliers wieder als Gastgeber fühlen können. Dafür gilt es einerseits Komplexität zu reduzieren und die operative Effizienz zu steigern und andererseits attraktive und umsatzstarke Angebote zu schaffen. Die Qualitäten und Leistungen der drei Partner greifen perfekt ineinander.»

Die vergangenen Jahre waren ein Wechselbad von unvorhersehbaren und unvergleichbaren Recovery-Phasen, struktureller Veränderung des Arbeitsmarktes, akutem Fachkräftemangel und sich noch schneller veränderndem Reise- und Gästeverhalten. Hinzu kommen komplexe technische Anforderungen an moderne Kommunikationsmittel, an die EDV an sich, an die Distribution, an die IT-Sicherheit und an die Datenschutzvorschriften. Auch die Aufgaben des Marketings und die Herausforderung an Human Resources sind unvergleichlich hoch. Durch die enge Zusammenarbeit der drei Kooperationspartner haben Hoteliers nun die Möglichkeit, nachhaltig sowie langfristig profitieren zu können, um ihren Betrieb zukunftsfähiger aufzustellen.

Urs Grimm, Mitgründer von UNISONO Hospitality, fügt hinzu: «Die Kooperation unserer Unternehmen ist quasi die Antwort auf die komplexen Herausforderungen unserer Zeit. Unsere Angebote ergänzen sich optimal und ermöglichen Hotelunternehmen, ihre Betriebsmodelle den veränderten Marktbedingungen anzupassen».

Die drei Firmen werden gemeinsam auf der ITB in Berlin als Aussteller (Halle 9, Stand 111) dabei sein. Die international führende Tourismusmesse findet vom 7. bis 9. März 2023 auf dem Berliner Messegelände statt.

Foto (v.l.n.r.): Oliver Meyer und Rainer Willa von HotelPartner Revenue Management, Urs Grimm, Yasmin Cachemaille Grimm und Nils Betschart von UNISONO Hospitality sowie Markus Feller von likeMagic. Fotoquelle: Agentur Karl & Karl.

Über UNISONO Hospitality:

UNISONO Hospitality wurde 2020 von den langjährigen Branchenprofis Urs Grimm und Nils Betschart gegründet mit dem Ziel, Individualhotels und kleine bis mittelgrosse Hotelgruppen von den Backoffice-Aufgaben zu entlasten und so mehr Freiraum für das Wesentliche, die Gäste, zu schaffen. Zusätzlich steigert das Hotel so die Qualität und Effizienz seiner Dienstleistungen und kann dem akuten Fachkräftemangel entgegenwirken. Die Hospitality-Firma verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, indem sie mit den Hoteliers bereits vor Übernahme einer Backoffice-Funktion das zukünftige Betriebsmodell sowie die Prozesse erarbeitet und auch bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie unterstützt. Im Bereich Management übernimmt UNISONO Hospitality Hotels im White Label-Management oder als Betreiber.

Mit Büros in Hombrechtikon, Lörrach und Hamburg betreut das 25-köpfige Team aus Hotelexperten derzeit rund 30 Partnerhotels sowie zwei Hotelgruppen in der D-A-CH Region.

Über likeMagic:

likeMagic ist eine digitale Plattform für die Hotel- und Hospitality Branche, mit der sich operative Prozesse einfach und effizient managen lassen und die gleichzeitig für nahtlos digitale Gäste- und Mitarbeitererlebnisse sorgt. likeMagic steigert damit sowohl den Erlös und die Effizienz des Unternehmens als auch die Zufriedenheit der Gäste und Mitarbeitenden und ermöglicht gesundes Wachstum.

likeMagic wurde initial für die SV Group Hotel-Eigenmarke Stay KooooK entwickelt, die in Sachen Guest Experience völlig neue Wege geht. Dem Projektteam, bestehend aus Hospitality, Media & Financial Services Experten, war schnell klar, dass für ein nahtloses digitales Gäste- sowie Mitarbeitenden-Erlebnis weit mehr nötig sein würde als eine Ansammlung von Dritt-Systemen. Am Markt gab es dafür keine überzeugende Lösung. So wurde innerhalb von nur sieben Monaten der likeMagic Nukleus geschaffen: Eine cloud-/API basierte Plattform, die Dritt-Systeme sowie die Eigenentwicklungen integriert. Das Gamechanger Potenzial der Anwendung war dem Team schnell bewusst und so beschloss man die Lösung als White Label «Software as a Service» (SaaS) anzubieten. Heute agiert das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz eigenständig als likeMagic AG unter Führung von CEO Markus Feller und wird bereits von über 20 Hotels & Serviced-Appartment-Anbietern im DACH-Raum erfolgreich eingesetzt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HotelPartner AG

HotelPartner AG

Herr Rainer Willa

Chaltenbodenstrasse 16

8834 Schindellegi

Schweiz

fon ..: 0041 44 5003340

web ..: http://www.hotelpartner-ym.com

email : info@hotelpartner-ym.com

HotelPartner ist ein Schweizer Revenue Management Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in Bern gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Kostensenkung und Umsatzsteigerung – dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg. Das Engagement von HotelPartner Revenue Management wurde unter anderem mit dem „Milestone 2009" ausgezeichnet – der wichtigsten Schweizer Tourismusauszeichnung. Heute beschäftigt HotelPartner Revenue Management insgesamt rund 60 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Mit Büros in Wien, Salzburg, Hamburg und London werden derzeit rund 500 Partnerhotels betreut.

Pressekontakt:

Wolf.Communication & PR by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

