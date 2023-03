ELYSTELLA Immobilienmanagement Jean Besse: Hier sind Immobilien in den besten Händen

Einen professionellen Maklerservice für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien sowie die perfekte Vermarktung eines jeden Objekts bietet ELYSTELLA Immobilienmanagement Jean Besse aus Olching.

Professionell, seriös, modern: das ELYSTELLA Immobilienmanagement Jean Besse aus Olching ist kompetenter Ansprechpartner für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien. Der Immobilienmakler bietet einen umfassenden Service für Verkäufer, Vermieter und Interessenten im Landkreis Fürstenfeldbrück, München und bundesweit. Er begleitet seine Kunden durch den gesamten Vermarktungsprozess und verhilft mit modernen Methoden zu einem erfolgreichen Abschluss. Die 360°-Online-Besichtigung ermöglicht Interessenten bundesweit, Immobilen hautnah zu erleben. Sie bietet allen Seiten attraktive Vorteile: sie schützt Immobilieneigentümer vor Besichtigungstourismus, anschließende Besichtigungstermine werden nur mit echten Kaufinteressenten vereinbart. Diese wiederum erhalten einen naturgetreuen Einblick in das Objekt und werden in ihrer Kaufentscheidung unterstützt. Die langjährige Erfahrung des Immobilienmaklers und fundierte Marktkenntnisse machen ELYSTELLA Immobilienmanagement Jean Besse zu einem verlässlichen Begleiter. Er klärt Kauf- und Verkaufdetails, unterstützt Vermieter von Einzelimmobilien, Wohnanlagen und Neubau-Mehrfamilienhäusern auf der Suche nach dem passenden Mieter, ermittelt den Marktwert einer Immobilie und entwickelt eine maßgeschneiderte Immobilienvermarktung. Zu seinen Dienstleistungen zählen auch die Umwandlung von Wohnanlagen in Eigentumswohnungen, ein engagierter Bauträgerservice für Neubauprojekte und das freiwillige Bieterverfahren. Einzigartiger Service: der Immobilienmakler kann mit einer eigenen separaten Internetplattform ein freiwilliges Online-Bieterverfahren für Grundstücke, Mehrfamilienhäuser, großen Wohnanlagen und Luxusimmobilien durchführen. Nicht nur die Abgabe von Kaufangeboten ist möglich, es stehen auch ein Immobilienfilm und – je nach Objekt – ein Drohnenflug zur Verfügung. Eine Kontaktaufnahme lohnt sich!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELYSTELLA Immobilienmanagement Jean Besse

Herr Jean Besse

Donaustraße 10d

82140 Olching

Deutschland

fon ..: 0162/1071400

web ..: http://www.elystella.de

email : info@elystella.de

Das ELYSTELLA Immobilienmanagement Jean Besse bietet einen modernen, umfassenden Maklerservice an. Seriös und professionell begleitet der Immobilienmakler aus Olching den gesamten Verkaufs- oder Vermietungsprozess.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Kathrin Wilbert

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lernen Sie unsere kostenlose Rechner Entsorgung in Neuwied mittels Datenvernichtung kennen