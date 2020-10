Warum Immobilien langfristig die besten Investition sind (Teil 1)

Denken Sie darüber nach einen Teil der Ersparnisse in Wohnungen, Grundstücke, Gewerbeflächen oder Grundstücke zu investieren und dies zum ersten Mal zu tun?

In Immobilien zu investieren ist eine der besten Entscheidungen, die Sie in den kommenden Jahren treffen können. Haben Sie sich jemals gefragt, warum fast alle erfolgreichen

Investoren Immobilien in ihrem Portfolio haben? Gerade weil wir durch Immobilien eine hervorragende und greifbare Möglichkeit haben, Vermögen in einem Anlagevermögen anzusammeln.

Derzeit gibt es in Europa zahlreiche Möglichkeiten in Immobilien zu investieren. Einige Menschen entscheiden sich für den Kauf von Gewerbeimmobilien, während andere sich Wohnhäuser ansehen. Unabhängig davon, welche Strategie Sie wählen oder wie Sie diese Investitionen kombinieren, können Sie nichts falsch machen, wenn Sie einen Teil Ihres Geldes in Immobilien investieren.

Dennoch ist es von Beginn dieses Artikels wichtig zu wissen, dass die meisten Anleger es heutzutage bevorzugen, Immobilien als langfristige Investition zu kaufen. Warum? Denn hier hat man das Potenzial, passives Einkommen zu verdienen. Wenn Sie gerade zum ersten Mal in den Immobilienmarkt eintreten ist es ratsam, die folgenden Gründe durchzugehen, um eine solide Entscheidung zu treffen, die das Geld einschließt, das Sie haben.

Geringeres Risiko als bei Aktien

Dies ist keine Neuheit – die Aktien sind immer riskanter als das Eigentum. Die Börsenblasen der Jahre 2000 und 2008 verursachten enorme Finanzkrisen, die zu einem Rückgang der Vermögenspreise um über 70% führten.

Wenn Sie die Investition in den Aktienmarkt und implizit diese Risiken nicht übernehmen möchten, gehen Sie in Richtung Immobilienmarkt. Auf diese Weise müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass die Hälfte des soeben gekauften Hauses verschwindet, im Falle eines Unfalls. Immobilien sind Sachwerte, die den Marktbedingungen standhalten.

Veränderung und kleine Details, große Gewinne

Eine der wesentlichen Regeln für Immobilieninvestitionen ist „Lage, Lage, Lage“. Achten Sie darauf, wenn Sie Ihr Geld in den Immobilienmarkt investieren möchten.

Wie ist das? Einige Areale bieten viel bessere Erträge als andere. Kaufen Sie ein Haus in einem guten Schulviertel oder in einer guten Gegend der Stadt, die bald zu einem „trendigen“ Wohnort wird. So maximieren Sie Ihre Erfolgschancen und erzielen einen fantastischen Gewinn aus der jeweiligen Investition.

In anderen Fällen können Sie durch die Suche nach einem Haus, das einige kleinere Reparaturen benötigt, Zehntausende von Euro für den Marktwert des Hauses einsparen.

Entdecken Sie mit unserer Immobilienagentur, wie Sie den Wert der Immobilie und den finanziellen Vorteil steigern können.

Erwerb von passiven Erträgen aus Immobilieninvestitionen

Der Kauf eines Eigenheims hat viele finanzielle Vorteile. Viele Investoren betrachten das Haus, in dem sie wohnen, jedoch nicht als Investition, sondern als Schulden. Grundsteuern, Steuern und Unterhaltskosten muss für jedes Haus bezahlt werden.

Da ein Haus kein direktes Einkommen einbringt, handelt es sich nicht um eine echte Investition. Durch die Verbesserung des Hypothekendarlehens und die anschließende Verwendung für den Kauf einer sekundären Immobilie, erhalten Sie eine Investition in die zweite Immobilie.

Sie können das zweite Haus vermieten und erhalten ein monatliches Einkommen. Vorausgesetzt die Mieteinnahme ist höher, als die zu zahlende Hypothek. Nur so können Sie einen positiven Cashflow aus der Investition erzielen. Mit dieser Strategie bauen Immobilieninvestoren am häufigsten ihr Vermögen auf.

Mit dem Eigenkapital aus ihrem Immobilienportfolio kaufen sie weiterhin andere Immobilien, die weiterhin mehr passives Einkommen bringen. Schließlich wird ein Stadium erreicht, in dem mehr passives Einkommen erzielt wird, als am Arbeitsplatz. In dieser Phase wird finanzielle Freiheit erlangt. Was bedeutet das? Finanziell frei zu sein bedeutet, dass Sie sich nicht mehr auf einen Job verlassen müssen, um ihr Einkommen zu verdienen. Durch Investitionen können Sie daher jeden Monat ein ausreichendes Einkommen erzielen, um Ihre Ausgaben zu decken.

