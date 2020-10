Digital Signage bringt Zeitgewinn für Logistiker

Das „DS-Logistikaufrufsystem“ vom deutschen Digital-Signage-Pionier IAdea Deutschland wurde speziell für den Logistik-Bereich entwickelt, um insbesondere die Zulauf- und Hofsteuerung zeitlich für alle

In einer Just-in-Time-Welt ist das Lager die Straße. Millionen von LKWs sind dazu tagtäglich unterwegs. Für Speditionen ist nicht nur die „Straße“ eine immense Herausforderung – Staus, Unfälle, Pannen, Zoll, Maut etc. – auch die Abholung und Anlieferung der Waren ist logistisch aufgrund der „Unwegbarkeiten der Straße“ häufig extrem anspruchsvoll.

IAdea Deutschland hat sich diesem Problem der Waren-Anlieferung und -Ablieferung angenommen und dazu zusammen mit Partnern das „DS Logistikaufrufsystem“ auf Basis der hauseigenen Digital Signage Technologie entwickelt.

Das DS-Logistikaufrufsystem entlastet Fahrer, Mitarbeiter und Zufahrtsstraßen. Die Steuerung ihrer Abläufe beginnt schon lange, bevor der LKW in der Nähe ist. Zeitfenster werden optimiert, LKW-Wartebereiche und Pufferzonen einbezogen und zugeteilt, Informationen für Fahrer und Mitarbeiter transparent dargestellt. Die Automation und das Selfservice an Terminals sparen zudem Zeit, Geld und Nerven. Sprachbarrieren werden einfach überwunden. Der gravierende Vorteil dabei: Alle Beteiligten sind immer auf dem aktuellen Stand.

Die Vorteile des DS-Logistikaufrufsystem sind für alle Beteiligten mannigfaltig:

Koordinierte Zulaufsteuerung

Pufferung außerhalb (Optional)

Bedarfsgerechter Aufruf

Mehrsprachige Terminals

Dynamische Prozess-Optimierung in Echtzeit

Hofsteuerung (Plätze und Tore)

Schnellerer LKW-Durchlauf

Reduzierte Standzeiten

Zeitstempel aller Aktionen

GPS-Echtzeit-Datenerfassung (Optional)

Selbst im Vorfeld können sich aufgrund der Digital Signage Technologie des DS-Logistikaufrufsystems via Website-Integration oder Smartphone-App Transportunternehmen oder auch die LKW-Fahrer selbst, über die Geschehnisse bei der An- und Ablieferung informieren und ihre eigene Logistik entsprechend anpassen. Denn so Dipl.-Kfm. Björn Christiansen, geschäftsführender Gesellschafter von IAdea Deutschland: „In der Logistik gilt mehr als in allen anderen Branchen ´Zeit ist Geld´. Mit unserem DS-Logistikaufrufsystem können wir die zeitlichen Abläufe, insbesondere bei der Zulauf- und Hofsteuerung, optimieren. Digital-Signage bietet dazu die optimale Sichtbarkeit vor Ort, im Web oder auf der Smartphone-App und die integrierte Web-Technologie die passende Integration in die Logistiksysteme aller Beteiligten. Hierbei unterstützt der Hamburger Digital Signage Anbieter IAdea Deutschland mit seiner langjährigen Erfahrung als deutscher Digital-Signage-Pionier die Kunden durch Hard- und Software sowie auch nach der Inbetriebnahme mit Service und Support.“

Für eine qualifizierte Beratung steht das Vertriebs-Team der IAdea Deutschland GmbH unter Tel. 040 180 241 080 und vertrieb@digitalsignage.de zur Verfügung. Ein Präsentation im Hannoveraner Democenter oder vor Ort beim Kunden ist auf Anfrage möglich.

