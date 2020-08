Die besten Tipps zur Anmietung eines Hauses

Viele Menschen denken über die Vermietung ihres Hauses nach, da sich der Immobilienmarkt, aber auch der Finanzmarkt heutzutage weiterentwickelt.

Diese Option können auch Sie wählen, um z.B. von einer zusätzlichen Einnahmequelle zu profitieren!Oder Sie möchten Geld sparen und können auf diese Weise Rechnungen oder Kredite bezahlen. Oder aber Sie möchten einfach warten, bis sich die wirtschaftliche Lage insgesamt verbessert.

Die Gründe können variieren. Aber wenn bestimmte Aspekte nicht berücksichtigt werden, kann Ihnen dieser Plan Probleme bereiten. Die Vorteile sind dann in den Wind geblasen. Die Spezialisten von Carpaten Immobilien München, Berlin, Hamburg & Gangkofen zeigen Ihnen fünf Schritte, die Sie bei jeder Direktvermietung Ihres Hauses berücksichtigen können:

Schritt Nummer 1

Übernehmen Sie die Verantwortung ganz!

Neben den Vorteilen (Gewinnerzielung, Vermeidung eines Leerstandes, Rechnungen bezahlen usw.) müssen Sie als Eigentümer auch die ordnungsgemäße Instandhaltung des Hauses, Versicherungen, die Aufrechterhaltung eines attraktiven Umfelds sowie rechtliche Aspekte berücksichtigen.

Schritt Nummer 2

Bereiten Sie Ihr Zuhause sorgsam vor!

Denken Sie auch nicht für einen Moment daran, dass Sie Ihr Haus vermieten können – „komme was wolle“. Heutige Mieter sind sehr aufmerksam, anspruchsvoll und haben hohe Erwartungen! Reinigen Sie das Haus sorgfältig, stellen Sie sicher, dass alle Geräte funktionsfähig, und die Möbel in gutem Zustand sind. Machen Sie dann eine Liste, und beschreiben Sie alle Dinge, die Ihr Zuhause für die Öffentlichkeit attraktiv machen. Denken Sie z.B. an die Klimaanlage, die Garage, den schönen Garten usw. Beschreiben Sie alles detailliert, und heben Sie die Stärken und die Qualität der verwendeten Materialien hervor, indem Sie Adjektive und spezifische Ausdrücke in diesem Immobilienbereich verwenden! Berücksichtigen Sie dabei auch die optimalen Monate, in denen Interessenten normalerweise nach einem Miethaus suchen: März bis August.

Schritt Nummer 3

Arbeiten Sie mit Profis zusammen!

Auch wenn es sich um eine einfache Aufgabe handelt, ist es dennoch schwierig, die richtigen Mieter zu finden. Rufen Sie eine spezialisierte Immobilienagentur aus Ihrer Stadt oder Region an – in München, Berlin, Hamburg und Gangkofen ist eine dieser Agenturen Carpaten Immobilien. Ein solches Team bietet Ihnen die Beratung, die Sie benötigen (Werbung, rechtliche Fragen, Bezahlung usw.). Nicht umsonst lautet unser Motto: Ihr Vertrauen ist bei uns in besten Händen!

Schritt Nummer 4

Wählen Sie einen attraktiven Preis

Berücksichtigen Sie die Nachbarschaft, die Lage, die Gemeinde und versuchen Sie, die Vorteile Ihres Hauses und Ihres Angebots hervorzuheben. Setzen Sie den Preis außerdem so an, dass Sie noch etwas Verhandlungsbasis haben, und dem Mieter im wahrsten Sinne entgegenkommen können…

Schritt Nummer 5

Wählen Sie Ihren Favoriten aus den Interessenten aus!

Nachdem Sie die oben genannten Schritte ausgeführt haben, wählen Sie aus der Anzahl von Interessierten Ihren „Top-Favoriten“ aus! Versuchen Sie im Gespräch etwas „hinter die Kulissen“ zu schauen… Wie in einer Beziehung haben beide Parteien Verantwortungen zu tragen. Der Mieter soll z.B. seine Miete pünktlich zahlen und das Haus ordnungsgemäß behandeln – als ob es sein eigenes wäre. Sie als Vermieter haben Sorge dafür zu tragen, dass das Haus in einem bewohnbaren Zustand bleibt usw.

Zusammenfassend: Eine solche Vermittlung ist für beide Seiten immer dann von Vorteil, wenn Sie sich von Immobilienexperten unter die Arme greifen lassen! Unsere langjährige Erfahrung erspart Ihnen unnötige Unannehmlichkeiten und verhindert ein Verlustgeschäft. Schließlich ist es Ihr Haus, in das Sie Zeit und Geld investiert haben.

Haben Sie noch Fragen oder Wünsche? Wenden Sie sich vertrauensvoll an einen unserer Immobilienmakler!

Ihr Vertrauen ist bei Carpaten Immobilien in besten Händen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Carpaten Immobilien

Frau Adriana Sarca

Verdistraße 47

81247 München

Deutschland

fon ..: 08952065720

web ..: https://carpatenimmo.de/

email : info@carpatenimmo.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

