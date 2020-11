Tipps zur Anmietung einer Wohnung oder eines Hauses

In den letzten zwei Monaten habe ich hier oft über Wohnungen, Häuser und Immobilien gesprochen.

Ich habe Ihnen einige Vorteile einer Zusammenarbeit mit einer Immobilienagentur vorgestellt, ich habe beschrieben, wie man eine Wohnung einfach verkaufen kann, wie man ein Haus findet usw.

Schließlich ist dies ein Thema, das wir ziemlich oft ansprechen. Unser Haus, das Heim, in dem wir die meiste Zeit verbringen, ist etwas, das uns wirklich am Herzen liegt. Unsere Grundbedürfnisse, angenehme Momente, Erinnerungen – die meisten davon hängen eng mit dem Haus oder der Wohnung zusammen, in der wir leben. Deshalb ist es normal, diesem so viel Aufmerksamkeit zu schenken.

Heute wollen wir uns ein wenig auf ein anderes Thema konzentrieren – was zu tun ist, wenn Sie sich auf der anderen Seite des Lagers befinden (sozusagen). Wie gehen Sie vor, wenn Sie eine bestimmte Wohnung, ein bestimmtes Haus oder eine bestimmte Räumlichkeit vermieten müssen.

Ohne Zweifel kennen Sie bereits viele grundlegende Ideen – bevor Sie die Anzeige in einer Zeitung oder auf einer Immobilienwebsite schalten, ist es ratsam zu entscheiden, welchen Betrag Sie verlangen möchten (monatliche Miete); Sie müssen Ihr Eigentum und Ihre Rechte durch einen Vertrag mit dem zukünftigen Mieter schützen; Sie müssen Ihre Räumlichkeiten mit einer geeigneten Versicherung schützen; Sie können natürlich eine Immobilienagentur auswählen, die den richtigen Kunden für Sie findet.

Auf den ersten Blick scheint es schwierig, nicht wahr? Es gibt viele Punkte zu beachten. Wir möchten jedoch einige wichtige Aspekte hervorheben.

Wenn Sie eine Immobilie vermieten möchten, müssen Sie diesen zuallererst so betrachten, als ob Sie es verkaufen würden.

Bereiten Sie es für den Verkauf vor. Machen Sie es so schön wie möglich. Zeigen Sie alle Vorteile – Haushaltsgeräte, vorhandene Möbel. Reinigen Sie es einwandfrei, bevor Sie Fotos machen. Verwenden Sie das beste und hellste Licht – niemand mag schattige oder dunkle Bilder, geschweige denn, vermitteln Sie die Idee einer hellen Wohnung. Und, wie Sie sich vorstellen können, wünschen die meisten Menschen Wohnungen (oder Häuser) mit möglichst viel natürlichem Licht, die so hell wie möglich sind. Die LED-Spots an der Decke werden niemanden beeindrucken.

Und auch wenn Bilder tausend Worte sagen (selbstverständlich wahre), vernachlässigen Sie nicht die Wichtigkeit der richtig gemachten Beschreibung. Schreiben, lesen und überarbeiten Sie die Anzeigenbeschreibung.

Präsentieren Sie alle Vorteile der zu vermieteten Wohnung. Lassen Sie sich von anderen Anzeigen inspirieren – seien Sie 100% ehrlich und fair. Was sind die Vorteile, um diese Wohnung zu wählen und keine andere? Gibt es genügend Parkplätze in der Nähe des Wohnhauses? Ist eine Bushaltestelle fußläufig erreichbar? Ist es eine ruhige Gegend? Ist der Balkon groß? Wurden die Leitungen neu verlegt? Die Besucher der Internetportalen oder die Leser haben keine Möglichkeit diese Dinge zu kennen, es sei denn, Sie präsentieren sie auf klare Weise! Akzentuieren sie!

Zweitens machen Sie eine gründliche Marktforschung

Sie können sich nicht auf Glück, Zufall oder die Tatsache verlassen, dass Sie alle Anforderungen vom ersten Punkt an erfüllt haben. Es genügt nicht. Es ist Ihre Pflicht, ähnliche Angebote im Detail zu analysieren – aus der Stadt, aus Ihrer Nachbarschaft. Andere Wohnungen, auch aus anderen Teilen, mit ähnlichen Merkmalen.

Seien Sie fair zu sich selbst. Nur so können Sie fair zu den potenziellen Mietern sein. So sind Sie auch bereit, mit Interessenten zu verhandeln oder konstruktive Gespräche zu führen. Sie werden wissen wie der Markt heute in Ihrer Nähe ist.

Soviel für den Moment! Diese beiden breiten Richtungen sollten ausreichen, um diesen Prozess voranzutreiben. Und wenn Sie wissen wollen, wie der Immobilienmarkt in Bayern und Berlin aussieht, zwei der Regionen mit dem größten Immobilienwachstum in Deutschland, werfen Sie hier einen Blick auf die Angebote von Carpaten Immobilien sowie die kostenlosen Service und vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit unserem Team.

