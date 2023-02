Neuer Markenauftritt und transformierte Unternehmenskultur: HotelPartner stellt sich neu auf

Der Schweizer Revenue Management Dienstleister für die Hotellerie setzt auf die Kombination von Know-how, selbst entwickelter Technologie und erfahrenen Experten.

Das Unternehmen präsentiert sein neues Branding und legt den Fokus im Rahmen der Zusammenarbeit mit Hoteliers auf seine Kernwerte Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Zu den wichtigsten Elementen des neuen Brandings gehören eine neue Corporate Identity, Employer Branding sowie eine vollständig überarbeitete Unternehmensstrategie: „Unsere Vision ist, die Rentabilität von Hotels und hotelähnlichen Unterkunftsbetrieben nachhaltig zu optimieren, um sie in eine erfolgreichere und sicherere Zukunft zu begleiten. Dazu gehört auch die permanente Weiterentwicklung unseres Teams. Denn das spielt hier eine entscheidende Rolle“, so Rainer Willa, CEO von HotelPartner.

Florian Augustin, Mitglied der Gruppenleitung und Chief Commercial Officer von HotelPartner, fügt hinzu: „Wir sind überzeugt, dass die Dienstleistung von HotelPartner gerade deshalb unschlagbar ist, weil wir die drei wichtigsten Kernelemente für den Erfolg eines jeden Revenue Managements optimal aufeinander abstimmen: das Team, die Expertise und die Technologie. So entsteht die im Markt einmalige TET-Strategie, mit der wir unsere exklusiven Dienstleistungen für Hoteliers erbringen. Damit leisten wir auch einen Beitrag zur Kompensation des Fachkräftemangels in diesem Bereich und ermöglichen unseren Partnerhotels eine Steigerung ihres Logis-Umsatzes bei gleichzeitig spürbarer Senkung der Kosten.“

HotelPartner hat sich darüber hinaus für neue strategische Partnerschaften entschieden. Grund ist eine sinnvolle Ergänzung der Revenue Management Dienstleistungen für einen ganzheitlichen Erfolg der Geschäftsergebnisse. Gerade im Bereich der Optimierung von hotelinternen Arbeitsabläufen – wie zum Beispiel im Back Office und im Bereich Digitalisierung der Guest Journey am Front Office – ergänzen zukünftig zwei innovative Start-ups die Dienstleistungen von HotelPartner. Die drei Unternehmen bieten der Hotellerie durch ihre Kooperation eine effektive Lösung gegen den Fachkräftemangel.

HotelPartner wird gemeinsam mit seinen beiden neuen Partnern auf der ITB in Berlin als Aussteller dabei sein. Die international führende Tourismusmesse findet vom 7. bis 9. März 2023 auf dem Berliner Messegelände statt und bietet eine Gelegenheit, mehr über die neue Marke und die Partnerschaften zu erfahren. Weitere Informationen hierzu erfolgen in Kürze.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HotelPartner AG

Herr Rainer Willa

Chaltenbodenstrasse 16

8834 Schindellegi

Schweiz

fon ..: 0041 44 5003340

web ..: http://www.hotelpartner-ym.com

email : info@hotelpartner-ym.com

HotelPartner ist ein Schweizer Revenue Management Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in Bern gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie.

Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg. Das Engagement von HotelPartner wurde unter anderem mit dem „Milestone 2009“ ausgezeichnet – der wichtigsten Schweizer Tourismusauszeichnung.

Heute beschäftigt die HotelPartner AG insgesamt rund 60 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Mit Büros in Wien, Salzburg, Hamburg und London werden derzeit rund 500 Partnerhotels betreut.



Pressekontakt:

Wolf.Communication & PR by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

