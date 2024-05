CFGI erwirbt das führende deutsche CFO-Beratungsunternehmen PAS Financial Advisory AG

CFGI, ein führendes internationales Beratungshaus und Portfoliounternehmen von Carlyle und CVC Partners, erwirbt das führende deutsche CFO-Beratungsunternehmen PAS Financial Advisory AG.

BOSTON / STUTTGART – 30. April 2024 – CFGI, ein führendes internationales Beratungshaus und Portfoliounternehmen von Carlyle und CVC Partners, hat vor kurzem eine Vereinbarung zur Akquisition der PAS Financial Advisory AG, dem führenden deutschen Beratungsunternehmen rund um die CFO-Agenda, unterzeichnet.

Die PAS Financial Advisory AG ist auf die Beratung von Unternehmen – von Start-Up bis DAX-40 – fokussiert und bietet mit neun Niederlassungen und mehr als 100 Mitarbeitern umfassende Beratungslösungen in den Bereichen Rechnungslegung, Reporting, Systeme und Transaktionen an, die auf die sich wandelnden Bedürfnisse von Unternehmen in verschiedenen Phasen des Lebenszyklus zugeschnitten sind. Die PAS umfasst multidisziplinäre Spezialisten, die in Unternehmen und den BIG 4-Gesellschaften weitreichende Erfahrungen gesammelt haben, um zum Vorteil der Kunden tiefes Fachwissen mit maßgeschneiderten Beratungslösungen zu kombinieren.

CFGI setzt mit dieser jüngsten Akquisition seinen internationalen Wachstumskurs fort und festigt damit die Position als Branchenführer in der Beratung zu integrierter finanzieller und nicht-finanzieller Berichterstattung, komplexen Rechnungslegungsthemen, GRC und Transaktionsdienstleistungen.

Nick Nardone, Co-CEO von CFGI, kommentierte den Unternehmenszusammenschluss folgendermaßen: „Wir freuen uns sehr, die PAS Financial Advisory AG in der CFGI-Familie willkommen zu heißen. Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Meilenstein in unserem kontinuierlichen Bestreben, unsere globale Präsenz zu erweitern und unser Beratungsangebot weiter zu verbessern, um den Bedürfnissen unserer Kunden optimal gerecht zu werden.“

„CFGI baut seine Position als führender unabhängiger Berater für CFOs auf der ganzen Welt aus und unterstützt diese sowohl bei der Erfüllung von Complianceanforderungen als auch bei der Verbesserung ihrer Geschäftsprozesse. Mit der Übernahme von PAS nehmen wir eine führende Position auf dem deutschen Markt ein und gewinnen ein großartiges Team, das den gleichen Ansatz hinsichtlich Kundenorientierung, Leistungsangeboten und Markt verfolgt“, sagte Shane Caiazzo, Co-CEO von CFGI.

„Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zukunft und über die Synergien, die dieser Zusammenschluss sowohl unseren Mitarbeitern als auch unseren Kunden bieten wird. Der Zusammenschluss mit CFGI stärkt unsere Fähigkeit, unsere Kunden weltweit unter Berücksichtigung lokaler Anforderungen in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld als globaler Beratungspartner zu betreuen. Die Partnerschaft unterstreicht zudem unser Engagement für die Förderung unserer erstklassigen Mitarbeiter“, sagte Markus Groß, Vorstandssprecher der PAS Financial Advisory AG. „Wir möchten uns bei unseren Kunden für das in uns gesetzte Vertrauen und für die einzigartigen Partnerschaften, die dadurch entstanden sind, bedanken“, so Markus Groß weiter.

Die kombinierte Kundenbasis umfasst verschiedene Branchen, darunter Life Sciences, Industrie- und Handelsunternehmen, Private Equity, Technologie, Software, Energie und Finanzdienstleistungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PAS Financial Advisory AG

Herr Markus Groß

Theodor-Heuss-Straße 10

70174 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 071141427092

web ..: https://pasfa.de

email : marketing@pasfa.de

Über CFGI

CFGI ist ein einzigartiges und hochspezialisiertes Beratungsunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, Unternehmen bei routinemäßigen und komplexen Geschäftsvorfällen zu unterstützen. CFGI arbeitet an der Seite der Teams ihrer Kunden und übernimmt eine Vielzahl von Aufgaben – vom Accounting oder Finanztransformationsberatung über IPO- und M&A-Unterstützung bis hin zu Controlling oder Interims-CFO. Das Team von mehr als 1.000 ehemaligen Big-4-Experten verfügt über Fachwissen in komplexen Rechnungslegungssachverhalten sowie in den Bereichen Kapitalmärkte, Steuern, Bewertung, ESG, Transaktionsberatung, Restrukturierung und Technologielösungen – und das alles mit einem unabhängigen und selbständigen Ansatz. CFGI wurde im Jahr 2000 gegründet und betreut in 19 Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum Tausende von Kunden weltweit. CFGI ist ein Portfolio-Unternehmen der The Carlyle Group und CVC Capital Partners.

Für mehr Informationen besuchen Sie www.cfgi.com.

Über PAS Financial Advisory AG

PAS Financial Advisory hat sich zu einem der größten und renommiertesten deutschen Beratungshäuser entwickelt, welches sich auf die Erbringung von erstklassigen Beratungsleistungen im Bereich der CFO-Agenda spezialisiert hat. Mit einem engagierten Expertenteam arbeitet PAS Financial Advisory eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen für deren individuelle Bedürfnisse zu entwickeln – von DAX40- und mittelständischen Unternehmen über innovative Start-ups bis hin zu Private-Equity-Investoren und deren Portfoliounternehmen. PAS Financial Advisory hat über 100 Mitarbeiter und ist an 9 Standorten in Deutschland vertreten.

Für mehr Informationen besuchen Sie www.pasfa.de.

