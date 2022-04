Führende unabhängige Beratungsunternehmen für Stimmrechtsvertreter empfehlen den Osisko-Aktionären, auf der kommenden Jahresversammlung für alle vorgeschlagenen Punkte zu stimmen

Montreal, 28. April 2022 – Osisko Gold Royalties Ltd (Osisko – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) (TSX & NYSE: OR) wird seine jährliche Aktionärsversammlung 2022 (die Versammlung) am Donnerstag, dem 12. Mai 2022 um 13:00 Uhr (Eastern Daylight Time, 19 Uhr MESZ) abhalten.

Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass die beiden führenden unabhängigen Beratungsunternehmen für Stimmrechtsvertreter, Institutional Shareholder Services Inc. (ISS) und Glass Lewis & Co. die institutionellen Anlegern Abstimmungsempfehlungen geben, den Aktionären empfohlen haben, für alle auf der Versammlung vorgelegten Beschlüsse zu stimmen.

Die Aktionäre werden gebeten, ihre Stimme vor der Versammlung per Internet, Fax oder Post abzugeben, wie in den Versammlungsunterlagen beschrieben, die den Aktionären zugesandt wurden und die auf unserer Website unter osiskogr.com/en/2022-agm/ abgerufen werden können.

IHRE STIMME IST WICHTIG – BITTE WÄHLEN SIE NOCH HEUTE

Der Board of Directors empfiehlt den Aktionären, für ALLE vorgeschlagenen Beschlüsse zu stimmen.

Bitte geben Sie Ihre Stimme rechtzeitig vor Ablauf der Frist für die Hinterlegung der Stimmrechtsvollmacht am Dienstag, den 10. Mai 2022, um 13:00 Uhr (Eastern Daylight Time, 19 Uhr MESZ) ab.

Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Stimmabgabe benötigen, können sich an Osiskos Bevollmächtigten, die Laurel Hill Advisory Group, wenden, und zwar gebührenfrei in Nordamerika unter 1-877-452-7184 (416-304-0211 außerhalb Nordamerikas) oder per E-Mail an assistance@laurelhill.com.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein seit Juni 2014 bestehendes Edelmetallbeteiligungsunternehmen mit Fokus auf Nord-, Mittel- und Südamerika. Osisko besitzt ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio mit über 165 Royalties, Streams und Edelmetallabnahmen. Die Grundlage des Portfolios von Osisko bildet die 5-prozentige NSR-Royalty an der Mine Canadian Malartic, der größten Goldmine Kanadas.

Osiskos Hauptsitz befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Osisko Gold Royalties Ltd:

Heather Taylor

Vice President, Investor Relations

Tel: (514) 940-0670 #105

E-Mail: htaylor@osiskogr.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Osisko Gold Royalties Ltd.

Jochen Staiger

1100, av. des Canadiens-de-Montreal

H3B 2S2 Montreal, QC

Kanada

email : info@resource-capital.ch

Pressekontakt:

Osisko Gold Royalties Ltd.

Jochen Staiger

1100, av. des Canadiens-de-Montreal

H3B 2S2 Montreal, QC

email : info@resource-capital.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

FTTH Conference 2022: VIAVI Solutions präsentiert Testlösungen für den FTTx-Ausbau Bettbeziehung.de Erfahrungen: Flirten für Anfänger und Fortgeschrittene