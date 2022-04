Osisko Metals gibt erste Ressource auf Gaspé Copper bekannt – abgeleitete Ressource 456 Mio. Tonnen Gehalt von 0,31 % Kupfer

(Montreal, 28. April 2022) Osisko Metals Incorporated (das „Unternehmen“ oder „Osisko Metals“) (TSX-V: OM; OTCQX: OMZNF; FRANKFURT: 0B51 – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-metals-inc/ ) freut sich, eine erste abgeleitete Mineralressourcenschätzung bei Mount Copper als Teil des Gaspé-Kupferprojekts in der Nähe von Murdochville auf der Halbinsel Gaspé in Quebec bekannt zu geben. Diese Ressource beschränkt sich auf die Mineralisierung in der Umgebung der früheren Tagebaumine Mount Copper (Erweiterungsprojekt Mount Copper“) und basiert auf einem Basiswert von 3,80 US$/lb Kupfer und einem unteren Cutoff-Gehalt von 0,16 % Sulfidkupfer. Er wurde anhand von Daten aus historischen Bohrungen geschätzt, die zwischen den 1960er Jahren und 2019 durchgeführt wurden.

Tabelle 1: Mineralressourcenschätzung Base Case

KlassifizTonnagKupfer StreiEnthaltenes

ierung e fen- Kupfermetall*

Verhä

ltn

is

InsgesaSulfid Pfund Metrische

mt (%) Tonnen

(

%)*

Abgeleite456 Mt0.351 0.310 1.98 3,113,001,412,000

t 0,000

1. Die unabhängige QP für diese Mineralressourcenschätzung ist Yann Camus, P. Eng., Geological Services von SGS Canada Inc.

2. Das Datum des Inkrafttretens ist der 12. April 2022.

3. Für die Mineralressourcenschätzung wurden die CIM-Definitionen (2014) verwendet.

4. Es wurde noch keine wirtschaftliche Bewertung der Mineralressourcenschätzung vorgenommen.

5. SGS ist sich keiner bekannten Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitischen, Marketing- oder anderen relevanten Probleme bewusst, die die Mineralressourcenschätzung wesentlich beeinflussen könnten.

6. Alle angegebenen Zahlen sind gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln. Die Summen können sich aufgrund von Rundungen nicht aufaddieren.

7. *Gesamtkupfer umfasst säurelösliches oxidiertes Kupfer und Sulfidkupfer. Enthaltenes Kupfer umfasst nur sulfidisches Kupfer.

Höhepunkte:

– Mit 1,41 Millionen Tonnen (3,1 Milliarden Pfund) enthaltenem Kupfer beherbergt das Mount Copper Expansion Project die größte unerschlossene Kupferressource im östlichen Nordamerika und liegt strategisch günstig in der Nähe der bestehenden Infrastruktur in der bergbaufreundlichen Provinz Quebec.

– Die Mineralisierungsgeometrie umgibt die ehemalige Tagebaumine mit einem Abraumverhältnis, das derzeit auf 1,98 geschätzt wird.

– Die auf die Grube Whittle beschränkte Mineralressourcenschätzung beschränkt sich ausschließlich auf die Sulfidkupfermineralisierung, die den historischen Tagebau Mount Copper umgibt. Die gesamte Oxidmineralisierung wird derzeit als wertloser Abfall behandelt.

– Das aktuelle 30.000-Meter-Bohrprogramm könnte das Streifenverhältnis reduzieren, das Oxid/Sulfid-Verhältnis im Ressourcenmodell verringern und somit den Sulfidgehalt verbessern. Darüber hinaus besteht das Potenzial für Nebenprodukte wie Silber und Molybdän, die mit dem aktuellen Bohrprogramm definiert werden.

Robert Wares, CEO und Chairman of the Board, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, eine erste abgeleitete Mineralressourcenschätzung für das Mount Copper Expansion Project bekannt geben zu können. Dies ist der erste Schritt unserer umfassenden Strategie bei Gaspé Copper, um das gesamte Potenzial für wirtschaftliche Kupfervorkommen, die in diesem ehemals produzierenden Porphyr-Kupfer/Skarn-Komplex noch vorhanden sind, vollständig zu evaluieren. Wir sind der festen Überzeugung, dass diese groß angelegte Anlage ein Kernbestandteil der kritischen Mineralerschließungsstrategie von Quebec werden könnte, die darauf abzielt, wichtige Metalle für die globalen Initiativen zur Dekarbonisierung bereitzustellen. Unser 30.000 Meter umfassendes Bohrprogramm wurde mit dem Ziel begonnen, das Sulfid-Oxid-Verhältnis in der Lagerstätte zu verbessern und die Mineralressourcenschätzung bis zum Jahresende in die Kategorien „gemessen“ und „angezeigt“ aufzuwerten. Darüber hinaus werden wir unverzüglich eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) für das Mount Copper Expansion Project in Auftrag geben und freuen uns darauf, dieses Projekt in Zusammenarbeit mit Glencore Canada rasch zu entwickeln.“

Empfindlichkeit der Bodenschätze

Die folgende Tabelle zeigt die gemeldeten Ressourcen bei verschiedenen angemessenen Cut-off-Gehalten, wobei der Cut-off-Gehalt im Basisfall 0,16 % Kupfer beträgt und fett gedruckt ist:

Tabelle 2: Mineralressourcenschätzung bei variablen Cut-Off-Gehalten

KlassifizSulfidTonnageSorte Kupfer Kupfer Tonnage

ierung -Kupfe(Mt)

r-Gren

zwert

(%)

InsgesSulfid Pfund Tonnen

amt (%)

(%)

Abgeleite0.12 533 0.326 0.285 3,353,000,1,521,00

t 000 0

0.14 498 0.337 0.296 3,253,000,1,475,00

000 0

0.16 456 0.351 0.310 3,113,000,1,412,00

000 0

0.18 414 0.366 0.324 2,957,000,1,341,00

000 0

0.20 374 0.381 0.338 2,788,000,1,265,00

000 0

0.30 193 0.473 0.422 1,799,000,816,000

000

0.40 90 0.572 0.514 1,016,000,461,000

000

0.50 43 0.656 0.590 555,000,00252,000

0

Für diese Tabelle gelten die gleichen Fußnoten wie für Tabelle 1.

Potenzial für zusätzliche Mineralressourcen bei Gaspé Copper

Die historischen Mineralressourcen bei Gaspé Copper, die nicht NI43-101-konform sind, werden in den Jahresberichten 1998-2000 von Noranda/Falconbridge, in den Bergbaubeurteilungsberichten der Regierung von Quebec und in Hussey & Bernard (SME Aug 1998, S. 36-44) angegeben. Die Aufsichtsbehörden verlangen, dass die Offenlegung historischer Ressourcen durch einen Emittenten neben anderen Anforderungen durch öffentlich zugängliche technische Berichte referenziert werden muss, und solche Berichte über die historischen Schätzungen sind nicht verfügbar. Die folgenden Angaben beschreiben daher die verbleibenden Mineralvorkommen und Mineralisierungsbereiche bei Gaspé Copper, die nach Ansicht des Unternehmens ein hervorragendes Potenzial für zusätzliche Ressourcen bieten. Die Strategie von Osisko Metals besteht derzeit darin, sich nur auf die wirtschaftliche Rentabilität der Sulfidressource Mount Copper zu konzentrieren. Wenn dies erreicht werden kann, wird die Evaluierung der unten angebotenen potenziellen Ressourcen mit zusätzlichen Bohrprogrammen folgen.

Tiefes Massentonnage-Ziel am Porphyry Mountain

Die tief liegende Lagerstätte Porphyry Mountain wurde von Noranda Inc. im Jahr 1994 entdeckt. Die stockwerkartige Cu-Mo-Mineralisierung im Porphyry-Stil bildet eine annähernd vertikale, zylindrische Lagerstätte (ca. 800 m hoch, 400 m lang und 350 m breit), die sich tief unter Porphyry Mountain (1250 m nordöstlich des Zentrums des Mount Copper-Tagebaus) in einer Tiefe zwischen 1200 und 2000 m befindet. Die Lagerstätte bleibt in der Tiefe offen. Ungefähr 24 subvertikale Bohrungen wurden zwischen 1994 und 2011 in die Lagerstätte niedergebracht; zu den bedeutenden Abschnitten gehören:

Tabelle 3: Bedeutende historische Bohrabschnitte, Porphyry Mountain

VertikalVon-Bis LängeCu %.Mo %.

es (m) (m)

Bohrloc

h

30-891 1144.8–17592.60.71 0.036

37.4

30-899 1120.7–18714.20.61 0.034

34.9

30-900 1269.0–17459.80.66 0.026

28.8

30-901 1207.0–15327.70.90 0.053

34.7

30-903 1264.0–15317.60.89 0.047

81.6

30-907 1488.0–15102.40.68 0.042

90.4

30-912 1471.6–18361.80.35 0.016

33.4

30-915 1362.5–20733.50.76 0.029

96

.0

30-916 1211.6–17498.90.78 0.035

10.5

30-920B 1294.5–18522.70.67 0.071

17.2

30-923 1454.8–17302.70.58 0.033

57.5

30-927 1178.1–15385.50.84 0.053

63

.6

30-928 1222.9–17496.80.69 0.073

19.7

30-943 1028.0–18822.00.94 0.071

50.0

Oxid-Halden

Der frühere Abbau im Tagebau Mount Copper führte zu einer Aufhaldung der oxidierten Kupfermineralisierung etwa 1100 Meter nordwestlich des Zentrums des Tagebaus. Die Halden bedecken eine Fläche von 470.000 Quadratmetern mit einer durchschnittlichen Höhe von 25 Metern. Dieses Material eignet sich potenziell für Haufenlaugung und SX-EW-Gewinnungstechniken und könnte letztendlich eine kostengünstige Möglichkeit für eine zusätzliche Kupferproduktion darstellen, wenn ein Haufenlaugungsbetrieb erfolgreich genehmigt werden kann.

Hochgradige Restmineralisierung in der Nähe früherer Untertagebetriebe

Reste einer unterirdischen Skarnmineralisierung verbleiben in Form von Säulen im abgebauten Teil der Zone C (mit Gehalten von 1,5 % bis 2 % Kupfer) sowie einer Massivsulfid-/Skarnmineralisierung in der tieferen Zone E (mit Gehalten von 3 % bis 4 % Kupfer), wobei Restressourcen in der Zone E-38 gemeldet wurden. Darüber hinaus wurden bedeutende historische Bohrabschnitte, die innerhalb der 1600 Meter breiten Skarn-Aureole der Zone E verstreut sind, nur in begrenztem Umfang weiterverfolgt und bieten Potenzial für eine weitere Ressourcendefinition (die gemeldeten Abschnitte spiegeln die tatsächlichen Mächtigkeiten wider):

Tabelle 4: Bedeutende historische Bohrabschnitte, Zone E, außerhalb der abgebauten Gebiete

VertikalVon-Bis LängeCu %.VertikaVon-Bis Länge Cu %.

es (m) (m) les (m) (m)

Bohrloc Bohrlo

h ch

30-787 836.7-839.3.0 2.08 30-892 855.8-8593.8 3.87

7 .6

30-832 1010.1-10321.6 2.04 30-901 1302.1-1311.6 3.13

1.7 13.7

30-844 1115.6-11210.7 4.01 30-922 1043.9-109.9 4.96

6.3 53.8

30-886 1314.7-13214.9 3.08 30-927 1332.6-1317.7 1.24

9.6 50.3

Für die Mineralressourcenschätzung verwendete Parameter und Kriterien

– Zu den allgemeinen Parametern der Whittle-Grube, die für die Mineralressourcenschätzung verwendet wurden, gehören:

Parameter Wert Einheit

Kupferpreis $3.80 US$ pro Pfund

Verkaufskosten $0.08 US$ pro Pfund

Kosten im Tagebau $1.90 US$ pro

geförderte

Tonne

Verarbeitungskosten + $7.10 US$ pro

Verhüttung und gefräste

Transport Tonne

Allgemeines und $1.00 US$ pro gefräste

Verwaltung

Tonne

Gesamtneigung der Grube 50 Abschlüsse

–

Fels

Kupferrückgewinnung 85 Prozentsatz (%)

Bergbauverluste/Verwässe5 / 3 Prozentsatz (%)

rung / Prozentsatz

(Tagebau) (%)

Abfall Avg. Spezifische 2.73 Tonnen/Kubikmete

Schwerkraft r

Mineralisierung DurchschniTonnen/Kubikmete

Spezifisches Gewicht ttlich r

2,73

(variabel)

Blockgröße 20 x 20 x Länge, Breite, H

15 öhe

(m)

– Die für die Schätzung verwendete Datenbank (in der Nähe von Mount Copper) enthält etwa 3.353 Bohrlöcher; 283 wurden als unzuverlässig eingestuft und verworfen. Eine Teilmenge von 641 Bohrlöchern wurde für die Mineralressourcenschätzung mit den dazugehörigen Kompositen verwendet. Die Bohrlochdaten stammen von Noranda (1998 und früher), Xstrata (2011-2012) und Glencore Canada (2019). Die Verifizierung der Daten war vor allem durch die Überprüfung der Kohärenz der Informationen möglich, nicht aber ihrer Richtigkeit; Originalprotokolle und Laborzertifikate waren nur für die Bohrungen 2011, 2012 und 2019 verfügbar.

– Innerhalb des Mineralisierungsvolumens wurden Komposite von 4 Metern erstellt. Insgesamt wurden 27.895 Komposite mit einem Durchschnittsgehalt von 0,34 % Cu erstellt; die Komposite wurden auf 1,80 % Gesamt-Cu (das in Sulfiden und Oxiden enthaltene Kupfer) begrenzt.

– Die Cut-off-Gehalte basieren auf einem langfristigen Kupferpreis von 3,80 US$ pro Pfund und einer Kupfergewinnung von 85 %.

– Die grubengebundenen Mineralressourcen werden mit einem Cutoff-Gehalt von 0,16 % Cu in Sulfid innerhalb eines konzeptionellen Grubenmantels für den Base Case gemeldet.

– Die Werte für das spezifische Gewicht wurden anhand der in den historischen Bohrlöchern verfügbaren Daten geschätzt; der Durchschnittswert beträgt 2,73 Tonnen/Kubikmeter.

– Die tiefsten in der Grube gemeldeten Mineralressourcen liegen in einer Tiefe von etwa 600 Metern.

– Die Bohrdaten wurden von Osisko Metals und Glencore Canada Corporation zur Verfügung gestellt. SGS modellierte die Mineralisierung auf Bänken und vernetzte sie dann zu einem Volumen. Der maximale Abstand zwischen den Bohrlöchern im Grubenvolumen beträgt etwa 350 Meter.

– Es wurde ein Blockmodell mit Blöcken von 20x20x15 m unter der aktuellen topografischen Oberfläche und innerhalb der modellierten Mineralisierung erstellt. Es wurden sowohl die gewöhnliche Kriging- (OK) als auch die inverse quadratische Distanz (ID2) Interpolationsmethode getestet, was zu keinem wesentlichen Unterschied in den Mineralressourcenschätzungen führte. Für diese Schätzung wurde das Kriging-Verfahren gewählt.

– Die gesamte Datenbank enthält Daten zu Gesamtkupfer und löslichem Kupfer, die nur für 32 Bohrlöcher verfügbar sind, die zwischen 2011 und 2019 gebohrt wurden. Für die Zwecke dieses Berichts wurde davon ausgegangen, dass nur das in den Sulfiden enthaltene Kupfer ein wirtschaftliches Potenzial haben könnte. Daher wurde das lösliche Kupfer in Form von Oxiden entfernt und die signifikanten oxidierten Zonen befinden sich alle im südwestlichen Teil der Lagerstätte. Der Anteil des in den Oxiden enthaltenen Kupfers im Vergleich zu den Sulfiden hängt stark mit der Tiefe der Mineralisierung zusammen. Daher wurde die Tiefe von der ursprünglichen topografischen Oberfläche modelliert und zur Schätzung des in Oxiden enthaltenen Kupferanteils für die gesamte Ressourcenschätzung verwendet.

Da sich die jüngsten Bohrungen (nach 2011) fast ausschließlich in einem Bereich der eingeschränkten Ressource befinden, empfiehlt SGS, zusätzliche Infill-Bohrungen im gesamten Grubenvolumen durchzuführen, um 1) das Oxidmodell zu verbessern und 2) eine Umwandlung von der Kategorie Abgeleitet in die Kategorien Gemessen und Angezeigt zu ermöglichen.

Vorsichtserklärung zu den Mineralressourcen

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Mineralressourcen entsprechen den Standards und Richtlinien NI43-101 und wurden von unabhängigen qualifizierten Personen erstellt. Bei den oben genannten Mineralressourcen handelt es sich nicht um Mineralreserven, da ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit nicht nachgewiesen wurde. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcen sind konzeptioneller Natur und wurden auf der Grundlage begrenzter geologischer Nachweise und Probenahmen geschätzt. Die geologischen Beweise reichen aus, um den geologischen Gehalt und/oder die Qualität der Kontinuität anzudeuten, aber nicht zu verifizieren. Eine abgeleitete Mineralressource hat einen geringeren Zuverlässigkeitsgrad als eine gemessene oder angezeigte Mineralressource und stellt ein unzureichendes Maß an Zuverlässigkeit dar, um eine Umwandlung in eine Mineralreserve zu ermöglichen. Es ist zu erwarten, aber nicht garantiert, dass die Mehrheit der abgeleiteten Mineralressourcen durch zusätzliche Bohrungen in gemessene oder angezeigte Mineralressourcen aufgewertet werden könnte. Der technische Bericht gemäß National Instrument 43-101, einschließlich der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Mineralressourcen für das Kupferprojekt Gaspé, wird von Osisko Metals innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung auf SEDAR veröffentlicht.

Qualifizierte Person

Die Mineralressourcenschätzung und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Yann Camus, P.Eng., Geological Services von SGS Canada, einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß den Standards des National Instrument 43-101, erstellt und genehmigt. Die Mineralressourcenschätzung wurde intern von Guy Desharnais, Ph. D., P. Geo., einer nicht-unabhängigen qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, überprüft. Die technischen Informationen zu anderen Kupferlagerstätten bei Gaspé Copper wurden von Jeff Hussey, P. Geo. und President von Osisko Metals, einer nicht unabhängigen qualifizierten Person gemäß den Standards des National Instrument 43-101, überprüft.

Über Osisko Metals

Osisko Metals Incorporated ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das im Bereich der kritischen Metalle Werte schafft. Das Unternehmen kontrolliert eines der bedeutendsten Zinkbergbaulager Kanadas, das Projekt Pine Point in den Northwest Territories, für das die PEA 2020 einen Kapitalwert nach Steuern von 500 Mio. $ und einen IRR von 29,6 % ergab. Die PEA für das Projekt Pine Point basiert auf den aktuellen Mineralressourcenschätzungen, die für einen Tagebau und einen flachen Untertagebau geeignet sind und aus 12,9 Mio. Tonnen an angezeigten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 6,29 % ZnEq und 37,6 Mio. Tonnen an abgeleiteten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 6,80 % ZnEq bestehen. Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel „Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, Northwest Territories, Canada“ vom 30. Juli, der auf SEDAR veröffentlicht wurde. Das Projekt Pine Point befindet sich am Südufer des Great Slave Lake in den Northwest Territories, in der Nähe der Infrastruktur, einer asphaltierten Autobahnzufahrt und verfügt über ein elektrisches Umspannwerk sowie über 100 Kilometer an funktionsfähigen Transportstraßen, die bereits vorhanden sind.

Darüber hinaus hat das Unternehmen die Option, von Glencore Canada eine 100%-Beteiligung am ehemals produzierenden Kupfergrundstück Gaspé Copper zu erwerben, das sich in der Nähe von Murdochville auf der Halbinsel Gaspé in Quebec befindet (siehe Einzelheiten in der Pressemitteilung vom 28. März 2022).

Weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter www.osiskometals.com oder kontaktieren Sie uns:

Robert Wares, CEO, Osisko Metals, Tel. 514-940-0670 Durchwahl 111

E-Mail: info@osiskometals.com

www.osiskometals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtige Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Interpretationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Die Informationen in dieser Pressemitteilung über die potenzielle Übernahme von Gaspé Copper; den Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, die Option auf die Übernahme von Gaspé Copper auszuüben (falls überhaupt); die Ergebnisse der Explorations- und wirtschaftlichen Evaluierungsarbeiten, die von Osisko Metals bei Gaspé Copper und Pine Point durchgeführt werden; die Bedeutung (falls vorhanden) von Gaspé Copper und Pine Point als frühere Produzenten und die Ergebnisse dieser früheren Produktion; der Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, die behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange, für eine Transaktion zu erhalten, sowie alle anderen hierin enthaltenen Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, können „zukunftsgerichtete Informationen“ sein.

Jede Aussage, die Erörterungen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Interpretationen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „interpretiert“, „Ansicht der Geschäftsleitung“, „antizipiert“ oder „nicht antizipiert“, „plant“, „budgetiert“, „vorgesehen“, „prognostiziert“, „schätzt“, „glaubt“ oder „beabsichtigt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „eintreten können“ oder „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“) sind als zukunftsgerichtete Informationen gedacht.

Diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf angemessenen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Annahmen und Schätzungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens und anderer Parteien, Vereinbarungen auszuhandeln und zu erfüllen; die Volatilität des Handelspreises der Stammaktien des Unternehmens; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden und der Aktionäre zu erhalten; die Fähigkeit von Osisko Metals, weitere Explorationsaktivitäten durchzuführen; Grundstücksinteressen; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; langfristige Metallpreisannahmen; Verwässerung; Umweltrisiken; Änderungen im Steuer- und Regulierungssystem; Maßnahmen der Gemeinschaft und von Nichtregierungsorganisationen; sowie jene Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil von Osisko Metals veröffentlicht wurden. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf jenen Annahmen beruhen, die das Management zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Aktionären und Käufern von Wertpapieren des Unternehmens nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und weder das Unternehmen noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Informationen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Osisko Metals Incorporated

Anthony Glavac

1100 Ave Des Canadiens de Montréal, Bureau 300

H3B 2S2 Montreal, Quebec

Kanada

email : aglavac@osiskometals.com

Pressekontakt:

Osisko Metals Incorporated

Anthony Glavac

1100 Ave Des Canadiens de Montréal, Bureau 300

H3B 2S2 Montreal, Quebec

email : aglavac@osiskometals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



