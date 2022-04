Neu gegründete PAS Financial Advisory und LucaNet gehen Partnerschaft ein!

Mandanten profitieren von Optimierung der Finanzberichterstattung, Unternehmenssteuerung und -planung

_Stuttgart / Berlin, Deutschland – Freitag, 29. April 2022_ – Die PAS Financial Advisory AG (PAS) mit Hauptsitz in Stuttgart, und LucaNet, Anbieter von Software und Beratung für Financial Performance Management aus Berlin, gehen eine internationale Partnerschaft ein. Ab sofort übernimmt die PAS den Vertrieb, die Implementierung und die umfassende Fachberatung sowie Wartung und Support rund um die LucaNet-Software. Ein echter Win-win für beide Seiten, denn LucaNet ist mit den user-freundlichen Lösungen für die Unternehmenssteuerung die ideale Ergänzung für das Beratungsportfolio der PAS.

Die Initiatoren der PAS und LucaNet pflegen schon seit längerem geschäftliche Beziehungen und haben vor diesem Hintergrund die Vorteile einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit erkannt. Im Rahmen der Gründung hat sich auch der langjährige LucaNet-Berater Thomas Kuhnert und sein Team der Finance Beratungs-Boutique PAS angeschlossen. Geplant ist ein schneller Ausbau der Kooperation über die bestehenden Mandanten und den DACH-Raum hinaus.

„Die Partnerschaft war in der Vergangenheit schon ein wichtiger Erfolgsfaktor für uns und unsere Mandanten und wir wollen diesen Weg auch zukünftig gemeinsam weitergehen. LucaNet als Konsolidierungs- und Planungslösung lässt sich optimal in die bestehende System- und Prozesslandschaft unserer Mandanten einbinden,“ kommentiert Thomas Kuhnert, zukünftiger Partner im Bereich Finance Optimization bei der PAS Financial Advisory AG den Start in die Partnerschaft. „Unsere Mandanten profitieren bei der Optimierung und Digitalisierung von Finanzberichterstattung, Unternehmenssteuerung und -planung von unserem interdisziplinären Ansatz. Über die Implementierung und technische Betreuung von LucaNet hinaus bieten wir unseren Kunden vor allem exzellente fachliche Beratung im Finanz- und Rechnungswesen und bei Unternehmenstransaktionen an.“

Die Berater der PAS kombinieren fachliche und prozessuale Expertise in den Bereichen nationale und internationale Rechnungslegung, Transactions, Corporate Performance Management und moderner Finanzbuchhaltung mit technischer Expertise und Digitalisierungskompetenz.

„Mit mehr als 10 LucaNet.Certified Professionals und LucaNet Beratern hat die PAS die LucaNet-Partnerschaft so im Unternehmen verankert, dass wir LucaNet in all unseren Beratungsleistungen, wie beispielweise der IFRS Conversion, einsetzen können,“ ergänzt Markus Gross, Partner im Bereich Financial Reporting bei der PAS.

„Wie jede unserer Partnerschaften zeichnet sich auch die Partnerschaft mit der neu gegründeten PAS Financial Advisory AG auf ihre eigene Weise aus. Einerseits haben sich bei der PAS erfahrene LucaNet-Berater sowie ehemaliger LucaNet-Mitarbeiter mit exzellenten fachlichen Beratern zusammengetan – eine hervorragende Grundlage für schnellen, gemeinsamen Erfolg. Zudem wird sich die PAS im CPM-Umfeld in besonderem Maße auf das LucaNet-Produkt konzentrieren und somit ermöglichen, dass unsere Software die bestmögliche Adoption in den beratenen Finanzabteilungen findet. Wir freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit!“, erklärt Elias Apel, Head of Channel bei LucaNet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PAS Financial Advisory AG

Frau Yasemin Senguel

Theodor-Heuss-Straße 10

70174 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 01701971254

web ..: https://pasfa.de/

email : yasemin.senguel@pasfa.de

Die PAS ist eines der größten unabhängigen und inhabergeführten Beratungshäuser entlang der CFO-Agenda. Bei uns haben sich fachlich herausragende Persönlichkeiten in einem innovativen und dynamischen Beratungsunternehmen zusammengefunden, das seine Mandanten auf dem Weg zu einem modernen Finanz- und Rechnungswesen begleitet. Wir kombinieren fachliche und prozessuale Expertise in den Bereichen nationale und internationale Rechnungslegung, Transactions, Corporate Performance Management und moderner Finanzbuchhaltung mit technischer Expertise und Digitalisierungskompetenz.

Den entscheidenden Unterschied macht bei uns das einzigartige PAS Team! Wir lieben was wir tun, haben Spaß an der gemeinsamen Arbeit und davon profitieren auch unsere Mandanten: Fachliche Exzellenz und Erfahrung, gepaart mit dem notwendigen Pragmatismus und viel Engagement und Leidenschaft.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stuttgart und beschäftigt darüber hinaus Teams in München, Frankfurt, Düsseldorf und Berlin.

Weitere Informationen unter pasfa.de

Pressekontakt:

PAS Financial Advisory AG

Frau Yasemin Senguel

Theodor-Heuss-Straße 10

70174 Stuttgart

fon ..: 0711-414 270 92

email : yasemin.senguel@pasfa.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Pasinex gibt Geschäftsergebnis für das Jahr 2021 bekannt Dr. Reuter IR zu artnet: Von Gemälden bis hin zu Oldtimern: Große Kunst als Anlagewerte