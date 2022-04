CRX Markets und EcoVadis gehen Partnerschaft ein

Integration von ESG-Ratings in die Unternehmensfinanzierung

Europas führender unabhängiger Marktplatz für Working-Capital-Finanzierung gibt heute die Partnerschaft mit EcoVadis bekannt, dem globalen Anbieter von universellen und robusten Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen und ihre globalen Wertschöpfungsketten.

Ziel der Partnerschaft ist es, die individuellen ESG-Ratings der Unternehmen nahtlos in den CRX Marktplatz zu integrieren, um Finanzierungspartnern die Möglichkeit zu geben, Nachhaltigkeit von Unternehmen faktenbasiert zu bewerten und adäquate Finanzierungskonditionen anzubieten.

CRX Markets wurde 2012 gegründet und wickelt mittlerweile ein monatliches Finanzierungsvolumen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro in über 60 Ländern ab. CRX Markets bietet seinen Kunden nun die Möglichkeit, auf dem CRX Marktplatz Daten auf Rechnungsebene mit relevanten ESG-Ratings und

ESG-Kennzahlen anzureichern. Bereits im April 2020 führte das Münchner Fintech erfolgreich die erste Transaktion im Bereich Sustainable Supply Chain Finance (SSCF) in der DACH-Region zusammen mit Nestlé durch. Bis heute hat CRX Markets im Rahmen dieses Programmes erfolgreich Wertpapiere im Wert von einer knappen halben Milliarde USD äquivalent abgewickelt. Durch die Zusammenarbeit mit EcoVadis wird nun die Produktpalette im Bereich SSCF konsequent weiter ausgebaut.

Frank H. Lutz, CEO von CRX Markets, kommentiert: „Wir sehen eine hohe Nachfrage der Unternehmen, ESG-Kriterien auch in der Working-Capital-Finanzierung abzubilden. Dies ist nicht nur ein Trend, sondern wird integraler Bestandteil jeder Unternehmensfinanzierung werden. Auf dem CRX Marktplatz können Unternehmen auf Bewertungen von Ratingagenturen, ESG-Zertifizierungen oder eigens entwickelte Ratings bzw. KPIs zugreifen oder diese hochladen und somit Transparenz für Finanzierungspartner schaffen. Die Nachfrage unserer Bestandskunden als auch potenzieller Neukunden ist daher immens.“

„Auch auf der Seite der Finanzierungspartner steigt das Interesse, die Transaktionen auf dem CRX Marktplatz anhand von Bewertungen, Zertifizierungen oder unternehmenseigenen Modellen zu clustern, zu bemessen und darauf aufbauend Finanzierungskonditionen anzubieten“, fügt Alexei Zabudkin, CFO von CRX Markets, hinzu. „Wer sich einen breiten Zugang zu Liquidität und attraktiven Konditionen auch in der Zukunft sichern möchte, wird an der Einführung und dem kontinuierlichen Ausbau der ESG-Komponenten im eigenen Unternehmen nicht vorbeikommen.“

„EcoVadis und CRX Markets sind überzeugt, dass sich an der Schnittstelle von globalem Handel und Finanzierung eine riesige Chance bietet, die Wertschöpfungsketten von Unternehmen als Hebel für mehr Nachhaltigkeit zu nutzen“, sagt David McClintock, Kommunikations- und Marketingdirektor von EcoVadis. „Durch die Integration unserer Nachhaltigkeitsratings in die Plattform von CRX Markets bieten sich für Unternehmen starke finanzielle Anreize, um ihre Nachhaltigkeitsperformance zu verbessern und somit positive Auswirkungen mit globaler Reichweite zu erzielen.“

Über EcoVadis

EcoVadis ist der weltweit zuverlässigste Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen. Globale Lieferketten, Finanzinstitute und öffentliche Organisationen arbeiten mit EcoVadis, um die Nachhaltigkeitsleistung ihrer Geschäfts- und Handelspartner zu überwachen und zu verbessern. Die evidenzbasierten Bewertungen von EcoVadis, die auf einer leistungsstarken Technologieplattform basieren, werden von einem globalen Expert*innenteam validiert und sind an mehr als 200 Branchenkategorien, 160 Länder und Unternehmen jeder Größe angepasst. Die umsetzbaren Scorecards bieten Benchmarks, Einblicke und eine Anleitung zur Verbesserung von ökologischen, sozialen und ethischen Praktiken. Branchenführer wie Amazon, Johnson & Johnson, L’Oréal, Unilever, LVMH, Salesforce, Bridgestone, BASF und die ING Group gehören zu den 90.000 Unternehmen, die mit EcoVadis zusammenarbeiten, um die Widerstandsfähigkeit, das nachhaltige Wachstum und den positiven Impact weltweit zu fördern.

www.ecovadis.com

Über CRX Markets

CRX Markets ist Europas führender unabhängiger Marktplatz für Working-Capital-Finanzierung. Durch die Finanzierung von Forderungen und Verbindlichkeiten können unsere Kunden ihren Cashflow über unseren globalen Marktplatz optimieren. Über alle unsere Produkte hinweg können sie dabei auf einen diversifizierten Liquiditätspool zugreifen. Unser Fokus liegt heute auf der Working-Capital-Finanzierung für mittelgroße bis große Unternehmen, die auf globaler Ebene tätig sind.

CRX Markets hat seinen Sitz in München, Deutschland, und wurde 2012 gegründet. Heute treibt unser 75-köpfiges internationales Team die laufende Entwicklung des Marktplatzes und das Onboarding weiterer Kunden und Investoren voran. Über die CRX Plattform wird aktuell ein monatliches Finanzierungsvolumen von 1,5 Milliarden Euro in mehr als 60 Ländern abgewickelt.

www.crxmarkets.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CRX Markets AG

Frau Sandra Schäfer

Landsberger Straße 93

80339 München

Deutschland

fon ..: +49 89 208 04 64 21

web ..: https://www.crxmarkets.com/

email : schaefer@crxmarkets.com

CRX Markets ist Europas führender unabhängiger Marktplatz für Working-Capital-Finanzierung. Durch die Finanzierung von Forderungen und Verbindlichkeiten können unsere Kunden ihren Cashflow über unseren globalen Marktplatz optimieren. Über alle unsere Produkte hinweg können sie dabei auf einen diversifizierten Liquiditätspool zugreifen. Unser Fokus liegt heute auf der Working-Capital-Finanzierung für mittelgroße bis große Unternehmen, die auf globaler Ebene tätig sind.

CRX Markets hat seinen Sitz in München, Deutschland, und wurde 2012 gegründet. Heute treibt unser 75-köpfiges internationales Team die laufende Entwicklung des Marktplatzes und das Onboarding weiterer Kunden und Investoren voran. Über die CRX Plattform wird aktuell ein monatliches Finanzierungsvolumen von 1,5 Milliarden Euro in mehr als 60 Ländern abgewickelt.

www.crxmarkets.com

Pressekontakt:

CRX Markets AG

Frau Sandra Schäfer

Landsberger Straße 93

80339 München

fon ..: +49 89 208 04 64 21

email : schaefer@crxmarkets.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Österreich erobert den Vaihinger Löwen beim 30. internationalen Lemberger-Wettbewerb Das Näh-Atelier Idee & Spaß feiert Geburtstag mit dem Wiederbeginn von Präsenz Nähkursen.