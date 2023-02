PAS Financial Advisory AG erhält Auszeichnung als kununu Top Company 2023

Die im Jahr 2022 neu gestartete PAS Financial Advisory AG, darf sich bereits im ersten Jahr nach ihrer Gründung über die Auszeichnung zur „Top Company“ freuen.

Mit dem „Top Company“ Siegel ehrt die Online-Bewertungsplattform kununu jährlich die beliebtesten Arbeitgeber in der DACH-Region.

Kununu ist Europas führende Arbeitgeber-Bewertungsplattform für Angestellte, Auszubildende und Bewerber. In die Auszeichnung fließen alle Bewertungen ein, welche die einzelnen Arbeitgeber von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden erhalten haben. Durch die Anonymität der Bewertungen wird sichergestellt, dass die Beurteilungen authentisch sind. Kununu zeichnet jedes Jahr Unternehmen mit besonders guten Bewertungen aus, dafür qualifizieren sich nur 5% aller Arbeitgeberprofile.

Mit einem Kununu-Score von 4,5 von 5 möglichen Bewertungspunkten, liegt die die PAS Financial Advisory AG (PAS) deutlich über dem Branchenschnitt und der von kununu geforderten Mindest-Durchschnittsbewertung von 3,8 Sternen in den zurückliegenden zwölf Monate.

„Gerade die Beratungsbranche befindet sich häufig in einem Spagat zwischen ambitionierten Mandantenprojekten und dem Faktor Mitarbeiterzufriedenheit – über die hervorragende Bewertung unserer Firmenkultur freuen wir uns deshalb ganz besonders“, so Sebastian Braun, Vorstand der PAS. „Der Dank gilt unseren Mitarbeitern, die mit ihrer Bewertung auf kununu nicht nur ihre positive Sicht auf uns als Arbeitgeber spiegeln, sondern täglich den entscheidenden Faktor unserer einzigartigen Unternehmenskultur ausmachen.“

Mit dem Rückenwind der Auszeichnung als „Top Company“ sieht die PAS die Themen „Mitarbeiterzufriedenheit und Unternehmenskultur“ als zentralen Bestandteil des eigenen Employer-Brandings bestätigt und will so auch weiterhin neue Talente anziehen. Als wachstumsstärkste Beratung Deutschlands bekräftigt die PAS damit ihr klares Ziel, sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der größten Beratungshäuser entlang der CFO-Agenda zu entwickeln.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PAS Financial Advisory AG

Frau Yasemin Senguel

Theodor-Heuss-Straße 10

70174 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711-414 270 92

web ..: https://pasfa.de

email : yasemin.senguel@pasfa.de

Über PAS

Die PAS ist eines der größten unabhängigen und inhabergeführten Beratungshäuser entlang der CFO-Agenda. Bei uns haben sich fachlich herausragende Persönlichkeiten in einem innovativen und dynamischen Beratungsunternehmen zusammengefunden, das seine Mandanten auf dem Weg zu einem modernen Finanz- und Rechnungswesen begleitet. Wir kombinieren fachliche und prozessuale Expertise in den Bereichen nationale und internationale Rechnungslegung, Transactions, Corporate Performance Management und moderner Finanzbuchhaltung mit technischer Expertise und Digitalisierungskompetenz.

Den entscheidenden Unterschied macht bei uns das einzigartige PAS Team! Wir lieben was wir tun, haben Spaß an der gemeinsamen Arbeit und davon profitieren auch unsere Mandanten: Fachliche Exzellenz und Erfahrung, gepaart mit dem notwendigen Pragmatismus und viel Engagement und Leidenschaft.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stuttgart und hat Niederlassungen in München, Augsburg, Berlin, Hamburg und Köln..

Weitere Informationen unter www.pasfa.de

Pressekontakt:

PAS Financial Advisory AG

Frau Yasemin Senguel

Theodor-Heuss-Straße 10

70174 Stuttgart

fon ..: 0711-414 270 92

email : yasemin.senguel@pasfa.de

