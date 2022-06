PAS Financial Advisory eröffnet Büro in München

München, Deutschland – Freitag, 24. Juni 2022 – Die PAS Financial Advisory AG hat die Eröffnung eines weiteren deutschen Standorts bekanntgegeben.

Die PAS Financial Advisory AG hat im Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt München einen weiteren deutschen Standort eröffnet.

Zusammen mit ihrer Schwestergesellschaft bildet die PAS mit über 100 Mitarbeitern eines der größten unabhängigen und inhabergeführten Beratungshäuser entlang der CFO-Agenda. Der Fokus der Beratung zielt auf mittelständische Unternehmen, innovative Start-Ups, nationale und internationale Konzerne, sowie Private Equity Häuser und deren Portfolio-Gesellschaften.

„München gehört europaweit zu den führenden Hightech- Standorten mit international führenden Großunternehmen, vielen erfolgreichen kleinen und mittelständischen Betrieben sowie einer lebendigen Start“up Kultur. Diese Zielgruppe, verbunden mit der langjährigen marktführenden Beratungserfahrung unseres Teams machen München zu einer starken Basis unseres jungen Unternehmens“, kommentiert Markus Groß, Vorstand der PAS.

Bereits Anfang April wechselte ein eingespieltes Financial Reporting Team um die beiden Vorstände Markus Groß und Fabian Grigo zur neugegründeten PAS. In der Zwischenzeit ist das Münchener Team bereits auf mehr als 20 Berater:innen angewachsen. Zusammen mit den beiden Vorständen wird Michael Stocker als Director den weiteren Aufbau des Standorts, direkt am Englischen Garten, vorantreiben.

Die PAS Financial Advisory AG unterstützt ihre Mandanten mit fachlicher und prozessualer Expertise in den Bereichen Financial Reporting, Finance Optimization und Transaction Services. Dazu gehört insbesondere die Beratung in nationaler und internationaler Rechnungslegung, Transactions, Corporate Performance Management und moderne Finanzbuchhaltung mit technischer Expertise und Digitalisierungskompetenz.

Groß ergänzt: „Bei uns haben sich fachlich herausragende Persönlichkeiten in einem innovativen und dynamischen Beratungsunternehmen zusammengefunden. Mit unserem innovativen und mitarbeiterbezogenen Ansatz üben wir eine ungeheure Anziehungskraft auf erstklassige Talente aus und wurden binnen kürzester Zeit zu einer relevanten Größe im Beratermarkt rund um die CFO-Agenda.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PAS Financial Advisory AG

Frau Yasemin Senguel

Theodor-Heuss-Straße 10

70174 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711-414 270 92

web ..: https://pasfa.de/

email : yasemin.senguel@pasfa.de

Die PAS ist eines der größten unabhängigen und inhabergeführten Beratungshäuser entlang der CFO-Agenda. Bei uns haben sich fachlich herausragende Persönlichkeiten in einem innovativen und dynamischen Beratungsunternehmen zusammengefunden, das seine Mandanten auf dem Weg zu einem modernen Finanz- und Rechnungswesen begleitet. Wir kombinieren fachliche und prozessuale Expertise in den Bereichen nationale und internationale Rechnungslegung, Transactions, Corporate Performance Management und moderner Finanzbuchhaltung mit technischer Expertise und Digitalisierungskompetenz.

Den entscheidenden Unterschied macht bei uns das einzigartige PAS Team! Wir lieben was wir tun, haben Spaß an der gemeinsamen Arbeit und davon profitieren auch unsere Mandanten: Fachliche Exzellenz und Erfahrung, gepaart mit dem notwendigen Pragmatismus und viel Engagement und Leidenschaft.

Weitere Informationen unter pasfa.de

Pressekontakt:

PAS Financial Advisory AG

Frau Yasemin Senguel

Theodor-Heuss-Straße 10

70174 Stuttgart

fon ..: 0711-414 270 92

email : yasemin.senguel@pasfa.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Wie kann ich die Schulungen meiner Mitarbeiter optimal steuern?