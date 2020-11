Baucampus eröffnet Regionalbüro in München

Baucampus eröffnet seinen neuen Standort in München. Regionalbüroleiter wird Momchil Palazov.

MÜNCHEN. Das Sachverständigennetzwerk Baucampus eröffnet am 15. November sein 12. Regionalbüro in der Bundesrepublik. Das neue Regionalbüro in München wird von Herrn Momchil Palazov geleitet. Er betreut mit seinem Sachverständigenbüro ab sofort den gesamten Großraum München, zudem übernimmt er die Regionalseite von Baucampus als Bausachverständiger in München.

Das Sachverständigennetzwerk Baucampus wurde 2008 von Holger Lohse gegründet und ist heute in fast allen großen Städten und Regionen der Bundesrepublik vertreten.

Baucampus ist ein unabhängiges, bundesweit tätiges Netzwerk von Gutachtern, welche sich einem einheitlichen Standard unterworfen hat.

Das Regionalbüro München berät seine Kunden in allen Fragen, welche sich mit dem Grunderwerb, dem Kauf und Erhalt von Bestandsimmobilien und dem Bau neuer Immobilien beschäftigen.

Zu den Dienstleistungen, welches das Regionalbüro München anbietet gehören unter anderem Hauskaufberatungen, Baubegleitungen, die Feststellung und Analyse von Bauschäden, Schimmelpilzmessungen und Energieberatungen.

Die umfassende und kompetente Unterstützung unserer Kunden bei den Anliegen rund um die Immobilie steht dabei im Vordergrund.

Alle Bausachverständigen von Baucampus arbeiten vollständig neutral und sind keiner Interessengruppe verpflichtet.

Für Interessierte steht ab sofort Herr Momchil Palzov und sein Regionalbüro in Heiterwanger Str. 62, 81373 München ab sofort zur Verfügung. Die Internetadresse des Regionalbüros ist unter https://www.baugutachter-muenchen.eu/ zu ereichen.

Weitere Informationen gibt es bei Baucampus, Bundesbüro, Nordtorstraße 3, 31675 Bückeburg, Telefon 05722-913800, Fax 05722-289 0638

E-Mail: oskar_lohse@baucampus.de Internet: https://www.baucampus.de

