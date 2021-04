Wenn diese Stille endet – Abwechslungsreiche Gedichte-Sammlung

Christian Else macht den Lesern in „Wenn diese Stille endet“ mit seinen Gedichten komplexe Emotionen erfahrbar.

Diese neue Sammlung vereinigt 98 Gedichte aus allen Bereichen der Gefühlswelt. Sie machen die komplexen Emotionen des lyrischen Ichs für die Leser auf eindrucksvolle und zugleich unterhaltsame Weise erfahrbar. Indem die konkreten Besetzungen von ich und du offen bleiben, bietet der Autor den Lesern viel Raum für die Identifikation mit den beschriebenen Emotionen und Erinnerungen. Der Autor zeichnet sich durch einen souveränen Einsatz vieler Stilmittel aus, d.h. man wird auf jeder Seite aufs Neue überrascht und kann sich über einen Mangel an Abwechslung sowohl inhaltlich als auch stilistisch nicht beklagen. Für jeden, der Fühlen kann, ist dieses Buch eine Sammlung hochemotionaler Gedichte, die keinen Winkel des Herzens unerforscht lässt.

Wer emotionale Gedichte liebt, der wird mit der Lektüre von „Wenn diese Stille endet“ von Christian Else viel Spaß haben. Dieses Gedichteband richtet sich an Liebende und Leidende, aber auch an alle anderen Leser, die den kunstvollen Gebrauch von Sprache und stilistischen Mitteln zu schätzen wissen. Der am 15.05.1960 in Schönebeck/Elbe geborene Poet ist verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet im normalen Leben als Handelsvertreter.

„Wenn diese Stille endet“ von Christian Else ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24531-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

