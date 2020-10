Vom Kopfkino zur inneren Stille – Die Praxis der Yogapsychotherapie

Steffen Brandt nimmt die Leser in „Vom Kopfkino zur inneren Stille“ an die Hand und zeigt ihnen den Weg zu mehr Balance und Gelassenheit.

Das Kopfkino vieler Menschen steht meistens nie still. Es scheint oft unmöglich zu sein, davon Abstand zu gewinnen, selbst, wenn man theoretisch weiß, dass man nicht immer alles glauben sollte, was man selbst denkt. Viele Menschen sehnen sich danach innerlich leiser und still zu sein, also in sich selbst ein Zentrum der Ruhe zu finden. Doch wie kann man diese Stille finden und behalten? Der Autor stellt in diesem Buch kreative Übungen bereit, um den Lesern dabei zu helfen ihren Fallstricken auf die Schliche zu kommen und ihre schlummernden Potentiale zu entfalten. Sie begeben sich mit dem Buch auf einen Transformationsprozess zu mehr Balance. Sie erhalten einen Abstand zu ihrem Kopfkino, und erleben sich selbst als Zusammenspiel aus Gedanken, Gefühlen und Körperempfindungen: kraftvoll, staunend, still.

Die Leser lernen in „Vom Kopfkino zur inneren Stille“ von Steffen Brandt, wie die Yogapsychotherapie in ihrem eigenen Leben angewendet werden kann. Die Yogapsychotherapie erweitert die psychotherapeutischen Blickwinkel um das psychologische Verständnis des Yoga. Zeitlose Weisheiten aus dem Yoga Sutra treffen im Buch auf moderne Erkenntnisse der Psychotherapie. Lebendige Beispiele aus der Praxis stehen neben praxiserprobten Anregungen von Experten wie Sigmund Freud, Patanjali und Pu dem Bären.

„Vom Kopfkino zur inneren Stille“ von Steffen Brandt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11562-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der unberechenbare Virus im Körper – Autobiografischer Krankheitsbericht Verleihung des IfKom-Preises 2020