Pro tribunal – Zweiter Teil der Wendezeit-Trilogie

Die Leser folgen in Arno Legads „Pro tribunal“ einem jungen Mann durch eine Zeit voller Veränderungen.

Im ersten Roman aus der Wendezeit-Romanreihe begann alles, indem drei apokalyptische Reiter den Osten samt neuem Gesellschaftssystem in den Sumpf ritten. Einer der Reiter hat die DDR ruiniert, einer verriet sie, und der dritte führte zu ihrer Beseitigung. Dieser These stimmen ebenso viele Zeitzeugen zu wie ihr widersprechen. Der Roman geht dieser These auch im zweiten Band authentisch-biografisch nach – akribisch, minutiös und ehrlich. Ein junger Mensch wird kurz vor der Wende regulär zur Armee eingezogen, durchlebt in Berlin an der Nahtstelle der zwei Weltsysteme die Tumulte 1989 und 1990, und parallel vollzieht sich verdeckt und wirksam Weltpolitik von Washington bis Moskau, von Bonn bis Berlin.

Anhand umfassend-relevanter Zeitzeugnisse entrollt sich in dem authentischen, historischen Roman „Pro tribunal“ von Arno Legad das komplette „Wende“-Panorama. Erklärungen und reale Hintergründe vor dem unbestechlichen Blick der Fakten werden sichtbar und gewogen – und in Zusammenhang gestellt. Es ist notwendig, die Romane aus der Trilogie in der korrekten Reihenfolge zu lesen, um die Handlung wirklich zu verstehen. Band 1 (ISBN 978-3-347-30676-9) und Band 3 (ISBN 978-3-347-31129-9) sind beide via tredition bestellbar.

„Pro tribunal" von Arno Legad ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31045-2 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

