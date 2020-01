Seitenkanalverdichter und deren Betriebsanleitung (zweiter Teil)

Heute setzt SKVtechnik die Artikelreihe über

den Einsatz und die Verwendung von Seitenkanalverdichtern fort.

Das Funktionsprinzip

Seitenkanalverdichter erzeugen den Druck oder den Unterdruck indem ein

rotierendes Laufrad gegen ein statisches Gegenstück arbeitet und so

mechanische Energie in Druck umwandelt.

Es sind zwei Arten von Seitenkanalverdichtern anzutreffen. Einstufige und

zweistufige.

Zur Erreichung eines höheren Druckes (respektive Vakuums)

werden bei zweistufigen Seitenkanalverdichtern das oben beschriebene

Funktionsprinzip zweifach angewand, indem die Verdichtung des einen Kanals in

einen zweiten weitergeleitet wird. Die beiden sogenannten Verdichterstufen

werden also hintereinander geschaltet. Somit wird in der zweiten Stufe der

bereits in der erstenn Stufe erreichte Druck nocheinmal verdichtet. Damit werden

noch höhere Drücker erreicht.

Kühlung

Bei dem unter dem Abschnitt „Funktionsprinzip“ beschriebenen Vorgängen, wird

Wärme erzeugt. Diese Wärme muss abgeführt werden, um ein Überhitzen des

Seitenkanalverdichters zu verhindern. Die Verdichter werden gekühlt durch:

– Wärmeabstrahlung von der Oberfläche des Gerätes

– Luftstrom vom Lüfterrad des Motors des Verdichters

– Abgabe von Wärmeenergie an das geförderte Medium.

Ein- und Ausschalten

Seitenkanalverdichter haben keinen Ein- / Ausschalter. Die elektrische Schaltung

ist installationsseitig vorzunehmen. Die Art der Schaltung ist individuell nach den

Vorgaben der Anlage und kann nicht vorab installiert werden.

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Seitenkanalgebläse ist für die gewerbliche Verwendung vorgesehen. Der

Umgang darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. Die zulässigen

Medien, die Einsatzgrenzen des Seitenkanalverdichters sind vom Hersteller der

Anlage, dessen Bestandteil der Seitenkanalverdichter wird, sowie vom Betreiber

einzuhalten.

Sicherheitshinweise

Seitenkanalverdichter sind nach dem aktuellen Stand der Technik gefertigt und

konstruiert. Es können beim Umgang mit den Geräten trotzdem Gefahren /

Restgefahren auftreten. SKVTechnik weist an geeigneter Stelle auf mögliche

Gefahren mit den Schlüsselworten GEFAHR; WARNUNG; VORSICHT auf

diesen Umstand hin.

GEFAHR

Eine Missachtung dieses Sicherheitshinweises führt auf jeden Fall zu Unfällen

mit Todesfolge oder schweren Verletzungen.

WARNUNG

Eine Missachtung dieses Sicherheitshinweises kann zu Unfällen mit Todesfolge

oder schweren Verletzungen führen.

VORSICHT

Eine Missachtung dieses Sicherheitshinweises kann zu Unfällen mit

Verletzungen oder zu Sachschäden führen.

Geräuschemission

Seitenkanalgebläse werden in verschiedenen Baugrößen ausgeliefert.

Entsprechend der Größe kann ein Seitenkanalverdichter eine hohe Laustärke

emitieren. Es besteht hier die GEFAHR der Gehörschädigung.

SKVtechnik ist ein junges Unternehmen, welches die Wurzeln im Onlinegeschäft mit Seitenkanalverdichtern hat und seit Mitte 2012 am Markt ist.

Impressum

SKVtechnik

Inhaber André Mocker

Straßberger Str. 31

08527 Plauen

Tel.: +49 3741 2510951

Fax.: +49 3741 2510952

Funk: +49 172 7799600

skvtechnik@gmail.com

Webseite: [url=http://www.skvtechnik.de]www.skvtechnik.de[/url]/

