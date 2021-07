Quadratortur total – 77 kryptische Kreuzworträtsel

up. liefert Rätsel-Liebhabern mit „Quadratortur total“ eine geballte Ladung an Herausforderungen.

Schon seit Dezember 2003 erscheint jede Woche eine neue „Quadratortur“ von up. in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ – ein Sonntagsvergnügen für besonders kluge Köpfe. Bis Ende 2020 sind an die 900 dieser positiven Zumutungen ans laterale Denken und für lustvolle Wortspielerei erschienen. Dieser Band versammelt erstmals eine Auswahl von 77 Herausforderungen aus den Jahren 2015 bis 2020, zum aber- oder erstmaligen Errätseln, fürs Erinnern und zum Erfüllen klug genutzter Stunden. Hinter dem Namen up. steckt der Hamburger Autor, Journalist und Kruziverbalist Udo Pini, der 1971 „Um die Ecke gedacht“ für das Zeit Magazin erfunden hatte. Seitdem hat er in allen Lebensstationen und neben aller anderen Schreiberei die kryptische Fragestellerei weiter betrieben und damit so manchen Kopf zum freudigen Rauchen gebracht.

Die Sammlung „Quadratortur total“ von up. beinhaltet natürlich auch Auflösungen für den zerbrochenen Kopf. Der Autor legt beim Erstellen seiner Kreuzworträtsel immer einen hohen Wert darauf, sich nicht zu wiederholen, die Rätselnden stets neu zu verblüffen und auch verschrobenste „Bahnhofsfragen“ letztlich lösbar zu

machen. Die Kreuzworträtsel in diesem Band lassen manchmal den Zeitgeist und erinnern an allerlei Namen und Ereignisse. Doch trotzdem sind sie zeitlose Konstruktionen. Die Anagramme fordern heraus, Wortspiele umtänzeln den Kern und manchmal verblüfft einfach nur ein Witz. Viele Stunden voller Knobel-Spaß sind hier garantiert!

„Quadratortur total“ von up. ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19732-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

