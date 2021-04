der Geometer – Die Vermessung der Welt im Wandel

Helmut Wenninger beschreibt in „der Geometer“ sein Leben als Geometer und Vermesser.

Heutzutage kann man in der Reise- und Freizeit-Branche kaum noch etwas finden, das ohne die Grundlagen der Vermessungstechnik funktioniert – man denke als Beispiel an Googlemaps. Der Autor dieses Buch ist ein Geometer und Vermesser. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit der Vermessung, Geoinformatik und Geoinformation. In seinem Buch beschreibt er seine Erlebnisse vom Einstieg in diesen Berufsstand, seine Expeditionen und Reisen durch die Sahara und ferne Länder bis zur Metamorphose in die moderne 3D Welt der faszinierenden Geoinformation und Geoinformatik. Er beschreibt viele seiner eigenen Erfindungen, die diese Branche total veränderten, bis hin zum modernen Drohnen-3D Erfassungssystem.

Das autobiografische Buch „der Geometer“ von Helmut Wenninger ist mit vielen Geschichten über interessante Menschen und Zugang zu geheimen Daten des KGB für den ersten Satellitenatlas von Deutschland oder dem ersten Navigationssystem lange vor Google Maps angereichert. Die Abenteuerlust des Autors führte ihn in zahlreiche Großprojekte im In- und Ausland und brachte einen reichen Erfahrungsschatz und viele Erlebnisse. Viele Erfindungen vor allem in der lasergestützten Vermessungstechnik machten ihn zum Pionier in dieser Technologie. Heute ist der Autor noch als Ehrenlandesvorsitzender des VDV Bayern tätig.

„der Geometer“ von Helmut Wenninger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25956-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

