Ein gefährlicher Mann lässt die Heldin von Raissa Moors Roman „Pein“ daran zweifeln, ob sie den Unterschied zwischen richtig und falsch noch kennt.

Berlin hält den Atem an, als die bereits vierte Frauenleiche einer tragischen Mordserie gefunden wird. Doch obwohl gefährliche Zeiten herrschen, denkt sich Lia nichts dabei, als sie Tristan in der Bahn kennenlernt – den umwerfend gut aussehenden Mann mit den blausten Augen, die sie je gesehen hat. In dem Glauben, endlich den Richtigen gefunden zu haben, geht sie mit ihm nach Hause und erlebt eine heiße Nacht. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass sich hinter Tristans hübschem Gesicht eine grenzenlose Dunkelheit verbirgt. Trotz der Warnzeichen lässt sich Lia auf ihn ein und ergründet ihre eigenen Abgründe, bis sie nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist.

Der düstere Roman „Pein“ von Raissa Moor ist eine gelungene Mischung aus Psychothriller und Krimi. Die Handlung steckt voller Wendungen, welche die meisten Leser nicht vorhersehen können. Die Autorin ist 1990 in Berlin geboren und aufgewachsen. Sie ist Autorin und Malerin. Ihre Wahlheimat liegt in Norddeutschland, bei Oldenburg. Ihr spannender Debütroman „Pein“ wird die Leser schnell an die Seiten fesseln und hoffen lassen, dass die Autorin bald Nachschub liefern wird.

„Pein“ von Raissa Moor ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20692-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

