Nice Girls Verrückte Hühner, leicht ergraut – Humorvoller Frauen-Roman

Die Leser lernen in Barbara Bilgonis „Nice Girls Verrückte Hühner, leicht ergraut“ einige reifere Damen und ihr recht ungewöhnliches Leben kennen.

Dieser unterhaltsame Roman behandelt das Leben von vier reiferen Damen. Eine davon, Angie, ist ein Spät-Hippie. Sie arbeitet außerdem zeitweise als Leihoma und betätigt sich als Hobbydetektivin. Ria ist stets auf Männerfang und erlebt dabei die bizarrsten Abenteuer. Sie arbeitet stundenweise in der „Gruft“, einer Institution für Obdachlose. Mel ist mit Begeisterung Gassi-Geherin für Hunde im Tierheim und leitet einen Leseclub für Kinder. Inga kommt aus besserem Haus und fühlt sich in der WG anfangs etwas fehl am Platz. Drei Katzen und ein Hund komplettieren die illustre Gemeinschaft. Wie wird es mit den Mädls weitergehen? Findet Mel endlich einen Mann? Kann Angie Verbrechen aufklären? Wie ergeht es Ria und Inga. Lassen Sie sich überraschen.

Das neue Buch „Nice Girls Verrückte Hühner, leicht ergraut“ der tredition Autorin Barbara Bilgoni verspricht den Lesern viel Lesespass. Die im Jahr 1955 geborene Autorin lebt heute in Niederösterreich. Sie arbeitete sie in verschiedenen Banken und jetzt, im Ruhestand, lässt sie ihrem Humor freien Lauf und nutzt jede freie Minute zum Schreiben. Mit ihrer realitätsnahen Sprache gibt sie sich als „Autorin mit einem Augenzwinkern“ zu erkennen. Ihre handlichen Bücher passen in jede Tasche und sorgen für Kurzweil im Zug, im Strandbad oder Bett. Auch bei tredition erschienen: die illustrierten Kinderbücher „Daniel bei den Delfinen“ und „Frau Amsel lernt schwimmen“.

„Nice Girls Verrückte Hühner, leicht ergraut“ von Barbara Bilgoni ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24828-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

