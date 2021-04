55 Jahre Autohaus Gotthard König GmbH

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt.

Genau vor 55 Jahren, am 01. Mai 1966, gründeten Gotthard König und seine Frau Marianne in Berlin eine KfZ-Werkstatt und legten damit den Grundstein für die heutige Autohaus Gotthard König GmbH. Seitdem ist viel passiert. Das Fundament des erfolgreichen Unternehmens und seines stetigen Wachstums beruht auf der fortlaufenden und konsequenten Optimierung und Digitalisierung von innerbetrieblichen Prozessen und Abläufen. Mittlerweile bietet das Unternehmen nicht nur Werkstattleistungen und Kraftfahrzeuge der Marken, Renault, Dacia, Fiat, Fiat Professionell, Jeep, Abarth, KIA und APE an, sondern erweiterte sein Mobilitätsangebot um Motorroller der Marken Vespa und Piaggio. In den letzten 3 Monaten wurden außerdem eBikes in das Angebotsportfolio mit aufgenommen, die unter der Eigendachmarke leasbike.de vertrieben werden. Auto-Abo Angebote, eine eigene Leasing-Gesellschaft, eine Fahrzeugtransportabteilung und Autovermietung ergänzen aktuell die Leistungsfelder des Unternehmens.

Zur Untermauerung einer nachhaltigen Unternehmensstrategie wurde auf dieser Basis im Jubiläumsjahr der von 2013 bis Ende 2020 gültige Slogan von „Der Mensch im Mittelpunkt“ modifiziert auf „Mobilität im Mittelpunkt“.

Ist uns der Mensch damit nicht mehr wichtig?

„Doch natürlich, rund um das Thema Kommunikation steht der Mensch selbstverständlich weiterhin im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir haben stets bedacht, dass unsere Kunden und Mitarbeiter aus Einzelpersönlichkeiten bestehen, die individuell interessiert, beraten und motiviert werden wollen. Bei der Durchsetzung unserer Angebote am Markt haben wir es folglich in erster Linie mit den Träumen und Wünschen, mit den Bedürfnissen und dem Vertrauen einzelner Persönlichkeiten zu tun. Authentizität und Glaubwürdigkeit sind deshalb keine Nebenprodukte unserer Unternehmensphilosophie, sondern deren Grundpfeiler. An diesem Verständnis wird sich für uns auch in Zukunft nichts ändern“, sagt Dagmar König, geschäftsführende Gesellschafterin.

„Wirtschaftliche Effizienz beruht, neben harten Faktoren, sehr entscheidend auch auf soft skills wie gelingenden Dialogen, transparenter Information, gegenseitigem Respekt, Fairness und Aufrichtigkeit. Dies waren und sind weiterhin Eckpfeiler unseres wirtschaftlichen Handelns. Strategisch perfekt kalkulierte Unternehmensziele und das umfassendste Know-how sind buchstäblich nichts wert ohne dieses Mantelfutter, davon bin ich fest überzeugt. Außen wetterfest und wasserdicht, innen warm und behaglich: So zieht man sich an,“ ergänzt Dirk Steeger, geschäftsführender Gesellschafter.

Die Weichen für eine erfolgreiche Unternehmenszukunft sind im Jubiläumsjahr gestellt. Das Autohaus Gotthard König GmbH etabliert sich zum Anbieter ganzheitlicher und nachhaltiger Mobilitätslösungen. Basierend auf diesem soliden Fundament ist es erklärtes Ziel der Geschäftsführung, Dagmar König, Dirk Steeger, Roman Kerber und Alexander Michalsky, in den nächsten Monaten und Jahren um weitere Standorte und auf 40.000 verkaufte Fahrzeugeinheiten pro Jahr zu wachsen.

Autohaus Gotthard König GmbH. Mobilität im Mittelpunkt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Autohaus Gotthard König GmbH

Herr Dirk Schumacher

Kolonnenstr. 31

10829 Berlin

Deutschland

fon ..: +49(0)30/789 567-221

fax ..: +49(0)30/789 567-146

web ..: http://www.autohaus-koenig.de

email : dirk.schumacher@autohaus-koenig.de

Autohaus Gotthard König GmbH:

Das Autohaus Gotthard König GmbH ist ein Familienunternehmen und blickt auf eine 55-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Heute ist die Autohaus Gotthard König GmbH der größte Renault-Vertragshändler und Dacia-Partner in Deutschland. Seit 2016 ist das Autohaus auch offizieller Vertragshändler für die Marken Jeep und Fiat. Anfang 2017 wurde zusätzlich Alfa-Romeo in das Produktportfolio aufgenommen. Anfang 2018 richtete sich das Unternehmen zunehmend als Anbieter für Mobilitätslösungen aus und erweiterte den Vertrieb um Motor-Roller der Marken Vespa und Piaggio. Seit 2019 ist die Autohaus-Gruppe als offizieller KIA Vertragshändler an drei weiteren Standorten vertreten. In den aktuell 52 Standorten in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Hamburg arbeiten mittlerweile über 1.149 Angestellte, weitere Filial-Neueröffnungen sind in Vorbereitung und geplant.

Pressekontakt:

Autohaus Gotthard König GmbH

Herr Dirk Schumacher

Kolonnenstr. 31

10829 Berlin

fon ..: +49(0)30/789 567-221

email : dirk.schumacher@autohaus-koenig.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Janin Ullmann klärt über einen gesunden Umgang mit Licht auf