A-Z Glaserei & Folientechnik GmbH: Über 15 Jahre Erfahrung bei Verglasung und Folientechnik

Die A-Z Glaserei & Folientechnik GmbH aus Berlin bietet exzellenten Service bei Verglasung, Glasdesign und Folientechnik für private und gewerbliche Räume.

Bei der A-Z Glaserei & Folientechnik GmbH stehen seit der Gründung im Jahre 2001 besonders die Anliegen und Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Seither offeriert das Unternehmen Angebote im Rahmen von Verglasung, Glasdesign und Folientechnik. Anfragen kommen sowohl von privaten Kunden als auch von gewerblicher Seite. Der Betrieb erhält neben Aufträge in seinem Bezirk Berlin-Neukölln viele Anfragen aus Berlin-Tempelhof, Berlin-Schöneberg und dem gesamten Berliner Umland.

Professioneller Glasbau für den Innen- und Außenbereich

Glas kann als Element des Gebäudebaus variabel eingesetzt werden. Das Unternehmen setzt nicht nur auf Angebote für den Außenbereich, zu denen beispielsweise Glasbauten, Glastüren, begehbares Glas oder Wintergärten zählen. Auch für den Innenbereich hält das Unternehmen in Sachen Verglasung ein großes Spektrum an Lösungen bereit. Die Glasprodukte reichen von Duschkabinen und Wannen über Ganzglastüren bis hin zur Bodenverglasung.

Für besondere Wünsche bietet die A-Z Glaserei & Folientechnik GmbH individuelle Anfertigungen an Glasdesigns an, darunter für Kamine, Regale und Spiegel. Generell werden nicht nur neue Produkte verbaut, sondern auch Reparaturen und Modernisierungen regelmäßig vorgenommen.

Durch die Folientechnik zum perfekten Design

Neben dem umfangreichen Angebot der Glastechnik profitieren Kunden von der hohen Kompetenz der Mitarbeiter bei der Folientechnik. Dabei eignen sich die verschiedenen Folien für unterschiedliche Zwecke. Sicherheitsfolien bzw. Splitterschutzfolien schützen vor Glasbruch und verringern somit die Verletzungsgefahr. Im Sortiment hat die A-Z Glaserei & Folientechnik GmbH auch Einbruchschutzfolien, Sonnenschutzfolien und Sichtschutz- bzw. Milchglasfolien.

Sonnenschutzfolien verhindern das Eindringen von UV-Strahlung und senken die Raumtemperatur. Ist Privatsphäre gewünscht oder soll eine Werbung angebracht werden, eignen sich Sichtschutz- oder Milchglasfolien. Bei der Anbringung von Folien aller Art führt die richtige Technik und das passende Design zudem zum gewünschten optischen Effekt.

Unverbindliche Anfragen werden gerne angenommen

Die A-Z Glaserei & Folientechnik GmbH befindet sich in der Krokusstraße 57 in 12357 Berlin-Neukölln. Die qualifizierten Mitarbeiter unter Geschäftsführer Gordon Pohle freuen sich auf Anfragen unter der Telefonnummer +49 30 68 68 764 oder unter info@glasereiundfolientechnik.de. Geöffnet hat der Betrieb am Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr, am Mittwoch nur nach Vereinbarung und am Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr.

