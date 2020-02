50 Jahre Erfahrung & Lieferanten aus der ganzen Welt

Mit 50 Jahren Erfahrung ist Caravan Grebner in der optimale Ansprechpartner, wenn es um exklusive Garten- und Loungemöbel für das besondere Ambiente geht.

Die passenden Garten- oder Loungemöbel zu finden, ist bei der großen Auswahl nicht immer einfach. Doch wer nicht nur Wert auf gutes Aussehen, sondern auch auf Qualität legt, ist bei Caravan Grebner in Fürth genau richtig. In Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern aus der ganzen Welt erfüllt Caravan Grebner nun schon seit 50 Jahren die unterschiedlichsten Kundenwünsche. Nicht nur Interessenten aus Fürth können sich von dem umfassenden Angebot an Garten- und Freizeitartikeln faszinieren lassen. Beratung und Betreuung werden auch in den Filialen Würzburg, Euerbach und Gochsheim geboten. Der Grundsatz der Firma Caravan Grebner lautet übrigens: „Immer auf der Suche nach dem Besonderen!“

Ein individuelles und umfangreiches Gartenmöbelsortiment

Bei Caravan Grebner erhält man hochwertige Garten- und Dinningmöbel von ausgewählten Herstellern wie Sieger, MWH , Belardo und Hartman. Gartentische, -stühle, -bänke und Strandkörbe aus robustem und edlem Material sind im Sortiment vertreten. Zwischen Holz, Aluminium, Edelstahl, Durawick oder Polyrattan kann ebenso gewählt werden. Großen Wert legt Caravan Grebner auch auf den Sitzkomfort. Die Möglichkeit, die Möbel in den Filialen zu testen, besteht jederzeit. Die passenden Auflagen für alle angebotenen Möbel sind in vielen Farbvarianten erhältlich. Leistungsstarke Grills von Landman, Campingaz oder Allgrill und Sonnenschirme von Sonntex und Doppler, welche im Sortiment vertreten sind, runden das Ganze ab und sorgen für ein außergewöhnliches Outdoor-Erlebnis.

Hochwertige Loungemöbel für jedermann

Ob modern oder klassisch – Caravan Grebner bietet Loungemöbel in verschiedenen Materialien für jeden Geschmack. Exklusive Marken wie LIFE, Outdoor Living und Bellisimo sorgen für ein vielfältiges Angebotsspektrum. Die Tische, Hocker und Sofas können kombiniert werden und sind in den edlen Farbvarianten Schwarz, Braun, Weiß und Beige erhältlich. Das besondere Designsortiment reicht von zertifiziertem, recyceltem Teakholz über hochwertiges Aluminium bis hin zu langlebigem Wicker-Geflecht. Stylische Allwetter-Kissen sind ebenfalls im Sortiment vorhanden. Highlight: Die exklusive Luxus-Lounge-Kollektion der Marke „HIPP Outdoor Lounge Design“ aus Materialien wie Outdoor-Leder und Hightech-Schaumfüllungen in perfekter handwerklicher Verarbeitung.

Zahlen, Daten, Fakten

Geschäftsführer der Caravan Grebner GmbH ist Ingo Grebner. Neben dem Hauptsitz in der Hafenstraße 11 in 90768 Fürth, gibt es weitere Filialen in Gochsheim, Euerbach bei Schweinfurt und Würzburg, welche Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet haben. Bei Fragen erhält man unter der Rufnummer 0911/731011 Auskunft.

