TOTal EXtrem – Ein spannender Jugendroman

Etwas Schreckliches passiert in Elias Kubassas und Sebastian Thürschwellers „TOTal EXtrem“ nach der Liebe auf den ersten Blick.

Es beginnt alles an einem todlangweiligen Abend. Sarah ist nicht besonders glücklich, denn es ist nichts los und sie scheint die einzige in ihrem Freundeskreis zu sein, die keinen Freund abbekommen hat. Eine wahre Freundin hat sie auch nicht. Sophie verbringt immer nur Zeit mit ihrem Freund und Mari ist kaum noch in London, da sie in Dublin auf eine Berufsschule geht – und eben auch einen Freund hat. Sie trifft auf der Straße den 21 Jahre alten John, der ein Kind hat und durch eine Scheidung geht. In Sarahs Augen scheint dies Schicksal zu sein. Sie glaubt, dass sie nicht mehr lange Single sein wird, doch obwohl es knistert und es Liebe auf den ersten Blick zu sein scheint, kommt bald alles vollkommen anders, als Sarah es sich in ihren Alpträumen hätte ausmalen können.

Am Ende des spannenden Jugendromans „TOTal EXtrem“ von Elias Kubassa und Sebastian Thürschweller wird es nur für einen Charakter ein Happy End geben – doch wer ist es, der wirklich die große Liebe findet, und wer muss einen hohen Preis zahlen? Die Leser bangen mit den Charakteren und werden im Verlauf der Handlung immer wieder überrascht. Es handelt sich bei den Autoren um zwei Schüler aus der Südsteiermark mit Freude an coolen Geschichten.

„TOTal EXtrem" von Elias Kubassa und Sebastian Thürschweller ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28539-2 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

