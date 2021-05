Herausgehen am Tage – Umformungen – Lyrik über Leben und Tod

Jahrtausende alte Sprüche werden in Erwin Fahrnis „Herausgehen am Tage – Umformungen“ neu geformt.

„Herausgehen am Tage“ war ursprünglich im alten Ägypten eine Sammlung von Texten, die zu einem Totenbuch zusammengefasst wurden. In Erwin Fahrnis 165 Poemen, die im Jahr 2021 erstmals veröffentlicht wurden, wird nicht nach dem Leben nach dem Tod gestrebt. Durch die Umformung der ursprünglichen Sprüche ist ein Buch des Lebens entstanden – ein Leben ohne Götter und endgültige Gewissheit. Was jedoch bleibt ist die Waage der Gerechtigkeit. Die Gedanken, die Absichten und die Taten sind auch nach Jahrtausenden entscheidend, vielleicht heute mehr denn je, und müssen sich der Waage stellen. Jahrtausende alte Sprüche werden in diesem Buch neu geformt – aber sind auch heute immer noch rätselhaft, verschlüsselt und nicht fassbar, doch gegenwärtiger denn je.

Es geht in „Herausgehen am Tage – Umformungen“ von Erwin Fahrni über den Leben und das Tod, basierend auf Texten aus einem ägyptischen Totenbuch. Das Buch ist für alle, die sich für Ägypten und dessen Kultur interessieren, eine interessante Lektüre, aber eignet sich auch für Menschen, die tiefer in das Thema Leben und Tod eintauchen möchten. Der Autor wurde in der Schweiz geboren, studierte Geschichte und Germanistik. Er ist oft unterwegs und immer auf der Suche nach Spuren des alten Ägypten im Heute.

