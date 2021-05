Himmelsaugen – Eine bemerkenswerte Pferde-Geschichte

Eine Werbefachfrau stellt in Gabriela Ariane Langens „Himmelsaugen“ ihr Leben um und wird durch den Einfluss eines ganz besonderen Pferdes zu einer Heilerin.

Dieses Buch beinhaltet einen ungewöhnlichen Dialog zwischen einer außergewöhnlichen Stute und Ihrer Menschenfrau. Versary ist ein Geschenk des Himmels und der Sterne. Dieses Buch erzählt auf wunderbare Weise das Leben eines Wesens, das sich den Körper eines Pferdes gewählt hat, um Gabriela zu lehren, sich den Botschaften der geistigen Welt und deren Wirkweise zu öffnen. Durch die Liebe und die Herzverbundenheit des Pferdes, wurde ihr die Göttlichkeit gezeigt. Dies ist die bemerkenswerte Geschichte von einer Werbefachfrau, die durch die Unterstützung des Pferdes ihre wahre Berufung finden konnte. Vom Werber zum Heiler.

Der Roman „Himmelsaugen“ von Gabriela Ariane Langen wird nicht nur Pferdeliebhaber ansprechen, sondern richtet sich an alle, die sich im Leben nach „mehr“ sehnen. Die Autorin wurde 1962 in München geboren. Seit 30 Jahren lebt sie am Starnberger See. Bei ihrer Arbeit als Ganzheitliche Lebensprozess Begleiterin und Autorin greift sie auf ihre arcturianische Sternensaat-Energie zurück. Bereits seit ihrer Kindheit steht sie in Kontakt mit der geistigen Welt und manchen, den Erdenmenschen in tiefer Liebe zugewandten Wesen anderer Planetensysteme. Mit ihrem spirituellen Roman wird sie viele Leser zum Nachdenken bringen und ihnen zeigen, worauf es im Leben wirklich ankommt.

„Himmelsaugen“ von Gabriela Ariane Langen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28479-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

