Ein himmlisches Leben mit Lola – Ein wunderbares Hunde-Fotobuch

Stefan Sattler teilt in „Ein himmlisches Leben mit Lola“ 100 Momente eines glücklichen Hundelebens.

Lola, eine bretonische Spaniel Hündin, hatte einen harten Start ins Hundeleben zu kompensieren. Glücklicherweise konnte sie jedoch dank dem Autor der schlechten Haltung und dem darauf folgenden spanischen Tierheim entkommen. Es dauerte auch nicht lange, bis sie daraufhin aufblühte und das neu gewonnene Leben in der Familie mitsamt aller Urlaube genoss. Diese Urlaube wurden Hunde-freundlich nur in Europa mit dem Auto absolviert, so dass sie nie mehr allein sein musste und die schlechten Zeiten bald vergessen konnte. Die Zeit und Zuneigung zahlte Lola durch ihre Freundschaft und Liebe hundertfach zurück.

100 Bilder aus Natur und Studio zeigen in dem schön gestalteten Bildbuch „Ein himmlisches Leben mit Lola“ von Stefan Sattler Ausschnitte von dieser wunderbaren Zeit im In- und Ausland und entführen jeden Hundefreund in ein klein bisschen heile (Hunde-) Welt. Der im April 1969 im fränkischen Forchheim geborene Autor ist ein leidenschaftlicher Fotograf. Im Alter von nur 13 Jahren entdeckte er die unendlichen Möglichkeiten der Fotografie. Neben dem analogen und digitalen Experimentieren begeistert ihn vor allem die Natur-, Tier- und Reisefotografie. Nach einer langen Periode, in der er mit seinen Bildern ausschließlich an Wettbewerben teilnahm, startete er 2013 mit ersten Veröffentlichungen seiner Aufnahmen, um auch andere an seinen persönlichen, leidenschaftlichen Interpretationen teilhaben zu lassen.

„Ein himmlisches Leben mit Lola“ von Stefan Sattler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23573-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

