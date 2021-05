Die kleine Elvira in Quarantäne – Unterstützung beim Umgang mit Corona.

Heike Schaer hilft Erwachsenen mit „Die kleine Elvira in Quarantäne“ dabei ihren Kindern zu erklären, was es mit all den Corona-Regeln auf sich hat.

Die Geschichte eines kleinen Virus, das den genialen Namen Elvira trägt, geht in dem neusten Band in der Reihe weiter. Elvira beschließt in ihrem neusten Abenteuer in Quarantäne zu gehen, was für ein kleines Virus sicher nicht die schlechteste Idee ist. Und obwohl sie gar nicht wirklich weiß, wie man das macht mit einer Quarantäne, scheint ihr das im Augenblick die vernünftigste Idee zu sein. Auch wenn das wieder einmal heißt, daheim zu bleiben. Aber wer jetzt denkt, Elvira würde sich tadellos in ihrem Bettchen verkriechen, der kennt Elvira nicht, denn auch wenn ein Ende dieses heillosen Durcheinanders noch in weiter Ferne liegt, Elvira denkt gar nicht daran aufzugeben. Und obwohl sich jetzt auch noch der Herbst mit seinem grauen Nebel über die Gemüter legt, sprudelt Elvira über vor neuen Ideen.

Unermüdlich zerbricht sie sich in dem charmanten und zugleich hilfreichen Kinderbuch „Die kleine Elvira in Quarantäne“ von Heike Schaer ihr kleines Virenköpfchen, was um alles in der Welt sie noch dazu beitragen kann, dass Menschen ihr Lachen, ihr Leben und ihre Freiheit wiedererlangen können. Diese Geschichte ist ein besonders wertvolles Buch – nicht nur für Kinder. Es kann von Eltern als eine Hilfe, um den Kindern die Corona-Regeln besser verständlich zu machen, verwendet werden, denn die Geschichte zeigt auf unterhaltsame und kindgerechte Weise, warum diese Regeln so wichtig sind.

„Die kleine Elvira in Quarantäne" von Heike Schaer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27970-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

