DIE KLEINE ELVIRA IN DEN SOMMERFERIEN – Kinderfreundliche Anleitung zu den Corona-Regeln

Heike Schaers liebenswerte Protagonistin erklärt durch ihre Geschichte in „DIE KLEINE ELVIRA IN DEN SOMMERFERIEN“, wie man sich zur Zeiten der Coronakrise verhalten sollte.

Elvira hat es mittlerweile – wie so viele andere Menschen auch – ziemlich satt, immer nur daheim herum zu hängen. Sie träumt von Ferien und packt ihren Koffer. Doch als sie mitten am Packen ist, besinnt sie sich. Immerhin muss sie sich von anderen Menschen fernhalten und ein Urlaub ist da nicht die richtige Entscheidung. Sie kann gerade jetzt, wo alle wieder ins Freie und an die Strände drängen, nicht unter die Menschen Es fällt ihr schwer, aber Elvira fasst den Entschluss, ihre Ferien daheim zu verbringen. Dabei entdeckt sie auch, dass ein Urlaub abseits all der Menschenmengen gar nicht so schlimm ist. Mit ihrem klugen und aufgeweckten Wesen kann sie sich gut in die Menschen einfühlen. Sie will nicht nur dasitzen und abwarten, sie möchte vielmehr dabei helfen, diese ganze Tragödie zu überstehen.

Mit viel Fantasie und den richtigen Ideen zeigt Heike Schaer in dem Kinderbuch „DIE KLEINE ELVIRA IN DEN SOMMERFERIEN“, wie wichtig es im Moment ist, Abstand zu halten und gleichzeitig aufeinander zuzugehen. Ihre kleine Protagonistin versucht, die Menschen hinter ihren Masken zu sehen, und trotz all der Maßnahmen den Kopf nicht hängen zu lassen.

Das Buch „DIE KLEINE ELVIRA IN DEN SOMMERFERIEN“ ist nicht nur für Kinder eine wertvolle Lektüre. Es ist ein auch ein Stück Zeitgeschichte. Vor allem jedoch zeigt es Kleinkindern anhand einer unterhaltsamen Geschichte, was die Coronaregeln sind und warum man sich an sie halten sollte.

„DIE KLEINE ELVIRA IN DEN SOMMERFERIEN“ von Heike Schaer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16229-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

GRUNDUM Immobilien – schon seit 3 Jahren der Immobilienmakler in Eppstein