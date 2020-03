Corona – Quarantäne nutzen für Gesundheit, Schönheit und Wellness

Corona und plötzlich in Quarantäne: Wie man diese Zeit sinnvoll für die eigene Gesundheit und Schönheit nutzen kann, das verrät Vanessa Halen in ihrem Ratgeber HAUTSACHE SCHÖN.

Corona ist überall ein Thema. Jeder kann davon betroffen werden. Wenn dann plötzlich eine Quarantäne angeordnet wird – aus welchen Gründen auch immer – dann muss man für 2 Wochen zu Hause bleiben. Für diese Zeit ist es wichtig, dass man mit allen notwendigen Lebensmitteln versorgt ist. Außerdem kann es nicht schaden, diese Zeit für eine persönlich Auszeit vom Alltag zu nutzen und Dinge zu tun, für die man sonst kaum Zeit hat. Ein guter Rat ist, die Quarantäne-Zeit bewusst für die eigene Gesundheit oder für eine gezielte Schönheits-Kur zu nutzen. In ihrem aktuellen Ratgeber HAUTSACHE SCHÖN erklärt die Bestseller-Autorin Vanessa Halen die besten Methoden und Behandlungen für die Schönheit und Gesundheit, die man ganz einfach zu Hause durchführen kann.

Gesundheits- und Schönheits-Wunder für zu Hause

Mit exklusiven Beauty-Vitalstoffen wie Kollagen-Hydrolysat, Taurin oder MSM kann man seine Schönheit und Gesundheit äußerst wirksam von innen pushen. Moderne Kosmetik-Wirkstoffe wie Parakresse, Peptide oder EGF versprechen ein Optimum der Hautpflege mit sichtbaren Ergebnissen: die Haut wird effektiv verjüngt. Hochwirksame Behandlungen mit genialen Beauty-Geräten für zu Hause straffen, glätten und verschönern die Haut im Gesicht und am Körper. Wer den Ratgeber HAUTSACHE SCHÖN von Vanessa Halen liest, der ist bestens über die moderne Schönheits- und Gesundheits-Therapie zu Hause informiert und kann sich optimal pflegen und verjüngen. Mit diesem Buch kann jede Auszeit – auch eine Quarantäne-Zeit – zu einer erfolgreichen Verjüngung von Körper, Geist und Seele genutzt werden.

Eine gute Video-Erklärung zur Gesundheits- und Beauty-Behandlung mit einem HF-Gerät findet man hier:

https://www.youtube.com/watch?v=hgCKdRSS3fM

Wie man Tag für Tag ein bisschen schöner wird und weitere Informationen über den Beauty-Ratgeber HAUTSACHE SCHÖN, kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen (Bestseller: DIE OXY WUNDER MEDIZIN) auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Hautsache schön – Schöner werden ohne Spritze und OP

Der aktuelle Ratgeber von Vanessa Halen – überall im Buchhandel

ISBN 978-3-7528-4299-9

96 Seiten – 9,99 Euro

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher und Bestseller bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)

