Plasma-Medizin – Oft beste Therapie bei Krankheiten von A bis Z

Ein preiswerter Hochfrequenz-Stab ist mit seinem kalten Plasma eine universelle Heilmethode aus der Naturheilpraxis und Kosmetik zur Vorbeugung, Pflege und Therapie von Beschwerden aller Art.

Jede Erkrankung erfordert eine individuelle Therapie. Bereits 1880 entwickelte Nikola Tesla einen sogenannten Hochfrequenz-Stab, der universell bei allen möglichen Krankheiten zur Heilbehandlung eingesetzt werden konnte. Das Geheimnis dieser HF-Behandlung lag im kalten Plasma, welches an den Elektroden dieser Geräte produziert wurde. Akute wie chronische Leiden wurden mit diesen Wunderstäben äußerst erfolgreich behandelt. Für fast alle Krankheiten und Schönheitsprobleme von A bis Z gab es Spezial-Elektroden zur Behandlung mit Plasma. Ob Schmerzen aller Art, Gelenkbeschwerden, Rheumatismus, Hexenschuss, Erschöpfungszustände und bei noch unendlich vielen weiteren gesundheitlichen Problemen oder auch zur Schönheitspflege – ein HF-Stab war und ist tatsächlich ein Universal-Heilgerät für alle.

Ein Heilgerät für viele Beschwerden

In der modernen Naturheilpraxis ist die HF-Therapie eine erfolgreiche Methode mit einem breiten Behandlungsspektrum. Besonders hervorzuheben sind Behandlungen von Erkrankungen des gesamten Bewegungsapparates wie zum Beispiel Gelenkbeschwerden, von Wundheilungs­störungen, Hauterkrankungen, Reflexzonenbehandlungen, Stoffwechselanregungen u.v.m. In der Kosmetik findet die Hochfrequenz-Bestrahlung Anwendung bei Hautproblemen wie zum Beispiel Akne, Hautalterung mit Faltenbildung, Hauterschlaffung und Altersflecken und zur Einschleusung von hochwirksamen Substanzen in die Haut. Einen HF-Stab kann man heute als modernes Heilgerät für wenig Geld erwerben – und jeder kann dieses Gerät zur Behandlung von Beschwerden aller Art einfach und effektiv einsetzen. Alles über die Plasma-Therapie und wo man günstig ein HF-Gerät erwerben kann, das erklärt Vanessa Halen in ihrem weltweit erfolgreichen Ratgeber DIE OXY WUNDER MEDIZIN.

Eine gute Video-Erklärung zur Beauty-Behandlung mit einem HF-Gerät findet man hier:

https://www.youtube.com/watch?v=hgCKdRSS3fM

Eine kostenlose Erklärung über die Wirkung, Anwendung und Heilkraft der HF-Therapie findet man auf Philognosie.net

https://www.philognosie.net/heilpraxis/hochfrequenztherapie-erklaerung-wirkung-plasmamedizin

Weitere Informationen über die wundervolle HF-Therapie, kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de

Kontakt und Presseanfragen: info@wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher und Bestseller bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Deutschland

fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/hautsache-schoen-vanessa-halen-9783752842999

email : info@wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)



Pressekontakt:

PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/hautsache-schoen-vanessa-halen-9783752842999

email : info@wellness-infoseite.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Stahlwandpool – Badefreuden in hochwertiger Qualität