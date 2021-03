angeschwemmt – Ausgesetzt – Zweiter Teil der Autobiografie

Rainer Kintzel erzählt in „angeschwemmt – Ausgesetzt“ von seinem Leben nach der Wende bis heute.

Es handelt sich bei diesem Buch um die Fortsetzung des autobiografischen Buchs „Treibholz“, in dem der Autor sein Leben in der DDR während den Jahren 1954 bis 1991 beschrieb. Die Leser erfuhren in dem ersten Band der zweiteiligen Reihe, wie der Autor aufwuchs und erhielten dadurch interessante Einblicke in eine Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit. Sie lernten, wie ein junger Erwachsener in dieser Zeit Entscheidungen traf, sowohl beruflich als auch privat. Im zweiten Teil geht es nun um das Leben des Autors nach der Wende bis heute.

Die Autobiografie „angeschwemmt – Ausgesetzt“ von Rainer Kintzel verkörpert keine allgemeinen Wahrheiten oder geschichtliche Abläufe in ihrem zeitlichen Kontext, worauf der Autor die Leser bereits am Anfang seines Buchs aufmerksam macht. Er liefert ein Stück Zeitgeschichte, wie er sie selbst wahrgenommen hat. Alles, was er schreibt, sind seine Erinnerungen, seine Empfindungen und seine ganz persönlichen Sichtweisen. Aus diesem Grund sollten die Leser das über 400 Seiten starken Buch nicht mit einem kritischen Auge lesen, sondern bereit dazu sein, sich einfach von den Geschichten unterhalten zu lassen und für eine Weile in das Leben eines anderen Menschen einzutauchen.

„angeschwemmt – Ausgesetzt" von Rainer Kintzel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22598-5 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

